فرانسه با فیلم کارگردان روسی وارد رقابت اسکار ۲۰۲۷ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فرانسه فیلم «مینوتور» ساخته آندری زویاگینتسف را به عنوان نماینده خود به بخش بین‌المللی اسکار ۲۰۲۷ معرفی کرد.

کمیته اسکار فرانسه در حالی این انتخاب را انجام داد که هم فیلمساز، هم بازیگران و هم زبان فیلم روسی هستند.

«مینوتور» یکی از ۵ نامزد نهایی فهرستی بود که دیگر مدعیان آن شامل «دوگل» ساخته آنتونین بودری، «ناشناخته» ساخته آرتور هراری، «درجه» ساخته مارین آتلان و «پسر آهنین» ساخته لویی کلیشی بودند.

«مینوتور» را فرانسه تأمین مالی کرده و همین امر آن را واجد شرایط کرد. این دومین سال متوالی است که یک فیلمساز غیرفرانسوی از سوی فرانسه به کمیته اسکار معرفی می شود. سال پیش فیلم «یک تصادف ساده» جعفر پناهی، فیلمساز برنده نخل طلای کن، نماینده فرانسه در این بخش بود.

این انتخاب موجب شده تا بخش‌هایی از صنعت سینمای فرانسه به این امر واکنش نشان دهند که چرا یک فیلمساز خارجی که معمولا به زبانی غیرفرانسوی کار می‌کند، باید نماینده این کشور شود؟

از نظر مشارکت‌ تولید، «مینوتور» از نظر فنی می‌توانست توسط ۴ کشور مختلف برای اسکار بین‌المللی معرفی شود: روسیه، لتونی، آلمان یا فرانسه. روسیه که از سال ۲۰۲۲ فیلمی ارسال نکرده البته هرگز حاضر نمی‌شد چنین کیفرخواست تندی علیه پوتین ارائه کند. آلمان هم پیشتر فیلم «همیشه» ساخته ساندرا وولنر را انتخاب کرده و لتونی از دیگر تهیه‌کنندگان فیلم با «اولیا» وارد رقابت اسکار شده است.

فرانسه کشوری است که هر سال فیلم‌های بزرگی ارائه می‌کند و با این حال پس از «هندوچین» ساخته رژی وارگنیه در سال ۱۹۹۳ و با وجود نامزدی‌های مکرر در ۳۳ سال گذشته، هرگز موفق به کسب جایزه بین‌المللی نشده است.

رقابت ۲۰۲۷ اولین دوره‌ای است که طبق قوانین جدید آکادمی به فیلم‌های غیرانگلیسی‌زبان که در یکی از ۶ جشنواره بین‌المللی برلین، بوسان، کن، ساندنس، تورنتو و ونیز جایزه برتر را کسب ‌کنند، اجازه می‌دهد بدون اینکه نماینده رسمی کشورشان باشند، وارد رقابت بین‌المللی فیلم شوند.

تا به اینجا از مدعیان اصلی نامزدی در بخش فیلم بین‌المللی می‌توان در کنار «مینوتور» به عنوان یک فیلم عالی که در صدر فهرست جای دارد، از «لا بولا نگرا» (اسپانیا)، «فیورد» (نروژ)، «ناگهان» (ژاپن)، «عشق ممکن» (کره جنوبی)، «رز» (آلمان)، «بزدل» (بلژیک)، «هر بار» (اتریش) و «سرزمین پدری» (لهستان) نیز یاد کرد.

آکادمی فهرست کوتاه ۱۵ فیلم بلند بین‌المللی را ۱۵ دسامبر منتشر خواهد کرد و نامزدها ۲۱ ژانویه ۲۰۲۷ معرفی خواهند شد.