به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، حسین کشیری، مدیرکل روابط و همکاریهای بینالملل بانک مرکزی، در حاشیه نشست بریکس با مارسلو آراگائو، مدیرکل بینالملل بانک مرکزی برزیل، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، آراگائو ضمن استقبال از گسترش تعاملات میان بانکهای مرکزی ایران و برزیل، بر اهمیت توسعه روابط بانکی و مالی در تسهیل و ارتقای سطح تجارت میان دو کشور تأکید کرد.
وی همچنین تقویت ارتباطات و همکاریهای مستقیم میان بخشهای خصوصی ایران و برزیل را از زمینههای مؤثر در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دانست.
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی برزیل، آمادگی این نهاد را برای گسترش همکاریها در حوزههای آموزشی و تبادل تجربیات تخصصی اعلام کرد.
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