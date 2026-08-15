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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

دیدار مدیران کل روابط بین‌الملل بانک‌های مرکزی ایران و برزیل

دیدار مدیران کل روابط بین‌الملل بانک‌های مرکزی ایران و برزیل

مدیرکل روابط و همکاری‌های بین‌الملل بانک مرکزی ایران در دیدار با مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی برزیل، راه‌های توسعه همکاری‌های بانکی، آموزشی و ارتباطات میان بخش‌های خصوصی دو کشور را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، حسین کشیری، مدیرکل روابط و همکاری‌های بین‌الملل بانک مرکزی، در حاشیه نشست بریکس با مارسلو آراگائو، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی برزیل، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، آراگائو ضمن استقبال از گسترش تعاملات میان بانک‌های مرکزی ایران و برزیل، بر اهمیت توسعه روابط بانکی و مالی در تسهیل و ارتقای سطح تجارت میان دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین تقویت ارتباطات و همکاری‌های مستقیم میان بخش‌های خصوصی ایران و برزیل را از زمینه‌های مؤثر در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دانست.

مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی برزیل، آمادگی این نهاد را برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های آموزشی و تبادل تجربیات تخصصی اعلام کرد.

کد مطلب 6917094
علی فروزانفر

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