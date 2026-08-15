ثبت حضور پلنگ نر در منطقه شکار ممنوع کوه سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس ‌نژاد گفت: پایش مستمر حیات وحش با استفاده از دوربین ‌های تله ‌ای، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت گونه ‌های شاخص و سلامت زیستگاه ‌های استان ارائه می‌ کند.

وی با اشاره به ثبت تصاویر حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند، اظهار کرد: محیط ‌بانان شهرستان دماوند با استفاده از دوربین‌ های تله‌ ای، تصاویر متنوعی از حضور گونه‌ های حیات وحش در اطراف آبشخورهای منطقه ثبت کرده ‌اند که در میان این تصاویر، حضور شبانه یک پلنگ نر بالغ نیز به ثبت رسیده است.

وی افزود: در فصل گرم سال، گونه ‌های مختلف حیات وحش از جمله قوچ و میش، کل و بز و پرندگان وحشی برای دسترسی به منابع آب به آبشخورها مراجعه می‌ کنند و دوربین ‌های تله ‌ای امکان رصد و پایش حضور این گونه ‌ها را بدون ایجاد مزاحمت برای حیات وحش فراهم می ‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: تصاویر ثبت ‌شده از پلنگ نر بالغ منطقه که سال گذشته «دماوند» نامگذاری شد، بیانگر حضور این گربه ‌سان ارزشمند در زیستگاه طبیعی خود است و پایش مستمر وضعیت آن، در ارزیابی شرایط زیستگاه و حفاظت مؤثرتر از این گونه اهمیت دارد.

عباس ‌نژاد با اشاره به ظرفیت ‌های زیست ‌محیطی منطقه شکار ممنوع کوه سفید خاطرنشان کرد: این منطقه از ارزش ‌های قابل توجهی برای حفاظت از تنوع زیستی برخوردار است و موضوع ارتقای سطح حفاظتی آن نیز می‌ تواند در چارچوب بررسی ‌های کارشناسی و ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از زیستگاه ‌های طبیعی و تأمین نیازهای حیات وحش، به‌ ویژه منابع آب در فصل گرم سال، از اولویت ‌های مدیریت مناطق تحت حفاظت استان تهران است و پایش علمی و مستمر، مبنای تصمیم‌ گیری برای ارتقای کیفیت حفاظت از این مناطق خواهد بود.