رویترز: دود و آتش از تأسیسات آرامکو در ریاض به هوا برخاست+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که توده بزرگی از دود و شعله‌ های آتش نزدیک یکی از تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض به هوا برخاسته است.

تصاویر ماهواره‌ ای و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌ های اجتماعی و رسانه‌ های منطقه، از وقوع آتش‌ سوزی و بلند شدن دود غلیظ از محوطه تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر می‌دهد.

همزمان با این تحولات، خبرنگار المیادین در صنعا گزارش داد: طی ۲ ساعت گذشته مناطق مختلف پایتخت یمن هدف بیش از ۱۰ حمله هوایی سعودی قرار گرفته است.