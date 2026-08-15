تمدید مهلت ویرایش محل برگزاری چهلمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر،داوطلبان می‌توانند از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه اول شهریورماه تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نام و تغییر محل برگزاری آزمون خود اقدام کنند.( جهت ویرایش اطلاعات خود اینجا کلیک کنید.)

شایان ذکر است با توجه به محدودیت زمانی، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و داوطلبان باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

برگزاری آزمون

۱- آزمون رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ به طور همزمان در دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهرهای اصفهان، اهواز، بابل، ساری، تبریز، ارومیه، تهران، زاهدان، کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، قزوین، کرمان، رشت، مشهد، همدان و یزد برگزار میشود.

برای ورود به جلسه‌ی آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) ضروری است. از ورود داوطلبانی که هریک از این مدارک را همراه نداشته باشند به جلسهی آزمون جلوگیری خواهد شد.

نمره‌دهی آزمون

بر اساس مصوبات سی و پنجمین نشست شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی در مورد بودجه‌بندی سؤالات، ضرایب دروس و تراز نمرات آزمون دستیاری دندانپزشکی، موارد زیر در آزمون سال ۱۴۰۵ رعایت خواهد شد:

۳۰ سوال از درس پروتزهای دندانی، ۲۰ سؤال از هر یک از دروس آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، ارتودانتیکس، اندودانتیکس، پریودانتیکس، بیماری‌های دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت، دندان‌پزشکی ترمیمی، دندان‌پزشکی کودکان، رادیولوژی دهان و فک و صورت و زبان انگلیسی و ۱۰ سوال از هر یک از دروس دندان‌پزشکی جامعهنگر و مواد دندانی (مجموع: ۲۵۰ سؤال).

اعلام نتایج:

نتایج اولیه و اسامی واجدان شرایط پذیرش، پس از آماده شدن توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی، از طریق سایت اعلام خواهد شد.

انتخاب رشته/محل تحصیل:

کارنامه‌ی حاوی نمره و رتبه (صرف نظر از این که داوطلب مجاز یا غیر مجاز به انتخاب رشته باشد) از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار میگیرد و تنها داوطلبانی که ضمن دارا بودن سایر شرایط، موفق به احراز نمره‌ی حد نصاب علمی شوند، مجاز به انتخاب رشـته خواهند بود و میتوانند رشته/محل‌های مورد علاقه‌ی خـود را به ترتیب اولویـتِ دلخواه، در فرم انتخاب رشته/‌محلی که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارائه میشود، انتخاب کنند. داوطلب میتواند یک رشته را در تمام دانشگاه‌ها یا ترکیبی از چند رشته را در چند دانشگاه، انتخاب کند.

آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی، آزمونی ملی و متمرکز است که هر ساله از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با هدف انتخاب و پذیرش دندانپزشکان واجد شرایط برای ورود به دوره‌های دستیاری و ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است. این آزمون بر اساس ضوابط آموزشی، ظرفیت‌های مصوب دانشگاه‌ها و سیاست‌های نظام سلامت برگزار می‌شود و پذیرش داوطلبان بر مبنای نمره آزمون، سهمیه‌های قانونی و اولویت انتخاب رشته‌محل انجام می‌گیرد.

دوره دستیاری دندانپزشکی، مرحله‌ای از آموزش عالی علوم پزشکی است که طی آن دندانپزشکان عمومی با گذراندن آموزش‌های تخصصی، مهارت‌های پیشرفته علمی، آموزشی و درمانی را در یکی از رشته‌های تخصصی دندانپزشکی کسب می‌کنند.

رشته‌های تخصصی ارائه‌شده در این آزمون شامل حوزه‌هایی مانند ارتودانتیکس، اندودانتیکس، بیماری‌های دهان و فک و صورت، آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، پروتزهای دندانی، پریودانتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دهان و فک و صورت است.