یادداشت مهمان- سعید شهرابی فراهانی، تحلیل‌گر مسائل راهبردی، امنیتی، روابط بین‌الملل و حوزه امنیت ملی: محیط امنیتی غرب آسیا در سال‌های اخیر دستخوش تحولات عمیقی شده است. هم‌زمان با تشدید رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، الگوی جنگ نیز از شکل کلاسیک فاصله گرفته و به سمت جنگ‌های ترکیبی، چنددامنه‌ای و فرسایشی حرکت کرده است.

در چنین فضایی، هرگونه رویارویی احتمالی با جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان صرفاً در قالب یک نبرد نظامی مستقیم تحلیل کرد؛ بلکه باید آن را مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان در عرصه‌های نظامی، اطلاعاتی، سایبری، اقتصادی، رسانه‌ای، دیپلماتیک و امنیت داخلی دانست. از این منظر، سناریوی جنگ آینده بیش از آنکه بر اشغال سرزمین متکی باشد، بر فرسایش توان تصمیم‌گیری، کاهش تاب‌آوری ملی و افزایش هزینه‌های راهبردی استوار خواهد بود.

کمربند فشار ژئوپلیتیکی پیرامون ایران

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر بحران احتمالی، تلاش برای فعال شدن هم‌زمان چند کانون فشار در پیرامون ایران است. از قفقاز جنوبی و حوزه دریای خزر تا خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ، هر یک می‌توانند به بخشی از یک محیط امنیتی پیچیده تبدیل شوند. در چنین شرایطی، هدف اصلی می‌تواند وادار کردن ایران به توزیع منابع و تمرکز خود میان چند جبهه باشد؛ وضعیتی که مدیریت هم‌زمان آن، نیازمند هماهنگی سیاسی، نظامی و اطلاعاتی گسترده است.

جنگ نیابتی و بهره‌گیری از بازیگران غیردولتی

تجربه بحران‌های دو دهه اخیر در منطقه نشان می‌دهد که استفاده از بازیگران غیردولتی همچنان یکی از ابزارهای رایج رقابت‌های امنیتی است. در هر سناریوی تشدید تنش، ممکن است برخی گروه‌های مسلح یا شبکه‌های فراملی برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی یا افزایش هزینه‌های امنیتی به کار گرفته شوند. با این حال، نسبت دادن برنامه یا نقش مشخص به دولت‌ها یا گروه‌های خاص بدون شواهد معتبر، از منظر تحلیلی قابل اتکا نیست. آنچه اهمیت دارد، آمادگی برای مواجهه با چنین الگوهایی است، نه فرض گرفتن وقوع قطعی آن‌ها.

نبرد دریایی و اهمیت ژئوپلیتیک آبراه‌ها

خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای سرخ همچنان از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت و انرژی جهان به شمار می‌روند. هرگونه بحران در این مناطق می‌تواند ابعاد فراتر از یک درگیری محلی پیدا کند و بر اقتصاد جهانی نیز اثر بگذارد. از این رو، رقابت دریایی، امنیت خطوط کشتیرانی و حضور نیروهای نظامی در آبراه‌های راهبردی، همچنان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های محاسبات امنیتی منطقه خواهد بود.

جنگ شناختی و نبرد بر سر افکار عمومی

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های جنگ‌های نوین، انتقال بخشی از میدان نبرد به عرصه ذهن و ادراک است. عملیات روانی، انتشار اخبار نادرست، حملات سایبری، تلاش برای کاهش اعتماد عمومی و تشدید شکاف‌های اجتماعی، از ابزارهایی هستند که می‌توانند هم‌زمان با فشارهای خارجی به کار گرفته شوند. در چنین شرایطی، انسجام اجتماعی، شفافیت اطلاع‌رسانی و اعتماد میان جامعه و نهادهای حاکمیتی، از مهم‌ترین عناصر بازدارندگی محسوب می‌شوند.

اقتصاد به‌عنوان میدان نبرد

در دنیای امروز، اقتصاد تنها یک حوزه پشتیبان جنگ نیست، بلکه خود به یکی از میدان‌های اصلی رقابت تبدیل شده است. تحریم، محدودیت‌های مالی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و فشار بر صادرات و واردات، می‌تواند آثار بلندمدتی بر توان ملی کشورها بگذارد. از این رو، تقویت تاب‌آوری اقتصادی، تنوع‌بخشی به روابط تجاری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است.

بازدارندگی چندلایه

بازدارندگی در محیط امنیتی جدید صرفاً به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود. توان دفاعی، ظرفیت اطلاعاتی، امنیت سایبری، دیپلماسی فعال، انسجام اجتماعی و پایداری اقتصادی، اجزای یک بازدارندگی چندلایه را تشکیل می‌دهند. هرچه این مؤلفه‌ها هماهنگ‌تر و کارآمدتر باشند، هزینه هرگونه اقدام خصمانه برای طرف مقابل افزایش خواهد یافت و احتمال تشدید بحران کاهش می‌یابد.

دیپلماسی و مدیریت بحران

در کنار آمادگی دفاعی، دیپلماسی همچنان مهم‌ترین ابزار جلوگیری از گسترش بحران است. حفظ کانال‌های گفت‌وگو، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و مدیریت اختلافات می‌تواند از تبدیل رقابت‌های سیاسی به رویارویی نظامی جلوگیری کند. تجربه بسیاری از بحران‌های بین‌المللی نشان داده است که حتی در اوج تنش نیز گفت‌وگو می‌تواند از بروز محاسبات اشتباه و تشدید درگیری جلوگیری کند.

جمع بندی

چشم‌انداز امنیتی غرب آسیا نشان می‌دهد که اگر بحرانی بزرگ در آینده شکل گیرد، احتمالاً ماهیتی چندبعدی خواهد داشت و ابعاد نظامی، اطلاعاتی، سایبری، اقتصادی و رسانه‌ای را به‌صورت هم‌زمان در بر خواهد گرفت. ازاین‌رو، تحلیل راهبردی نباید بر پیش‌بینی زمان یا وقوع قطعی جنگ استوار باشد، بلکه باید بر شناسایی روندها، ارزیابی سناریوهای محتمل و تقویت ظرفیت‌های ملی برای مدیریت بحران تمرکز کند.

در چنین محیطی، مهم‌ترین سرمایه هر کشور، صرفاً قدرت نظامی نیست؛ بلکه ترکیبی از انسجام داخلی، حکمرانی کارآمد، اقتصاد تاب‌آور، دیپلماسی فعال و بازدارندگی چندلایه است. کشوری که بتواند این مؤلفه‌ها را به‌صورت هماهنگ تقویت کند، نه‌تنها احتمال آسیب‌پذیری خود را کاهش می‌دهد، بلکه توان بیشتری برای مدیریت بحران‌ها و حفظ ثبات در محیط پیچیده امنیتی آینده خواهد داشت.