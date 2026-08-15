اعلام دستورکار جلسات هفته جاری صحن مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس در جلسات این هفته، موضوعات متعددی را در حوزههای قضایی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و سیاست خارجی بررسی خواهند کرد.
دستورکار جلسات هفته جاری مجلس به شرح زیر است:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آییننامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت (ارجاع از صحن علنی
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان (طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور)
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهیهای عمومی
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده
- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه
- گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی ذیالحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر
- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بینالمللی علائم کمک ناوبری دریایی
- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها
- انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
- انتخاب یک نفر از نمایندگان جهت عضویت در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
- بررسی سؤال عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی
نظر شما