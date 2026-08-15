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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

اعلام دستورکار جلسات هفته جاری صحن مجلس

اعلام دستورکار جلسات هفته جاری صحن مجلس

جلسات صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس در جلسات این هفته، موضوعات متعددی را در حوزه‌های قضایی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و سیاست خارجی بررسی خواهند کرد.

دستورکار جلسات هفته جاری مجلس به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت (ارجاع از صحن علنی

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

- گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی ذی‌الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها

- انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

- انتخاب یک نفر از نمایندگان جهت عضویت در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

- بررسی سؤال عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی

کد مطلب 6917378
زهرا علیدادی

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