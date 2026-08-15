به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به جبران خسارات ناشی از درگیریهای اخیر اظهار کرد: دولت تصمیم گرفته است تمامی اداراتی که تحت تأثیر جنگ آسیب دیدهاند، میزان خسارات خود را اعلام و در سامانه کشوری ثبت کنند تا فرآیند جبران خسارت آغاز شود. در این راستا، دستگاههای اجرایی موظف هستند با دقت اقدامات خود را پیگیری کنند.
شیشهفروش با اشاره به موفقیت در مدیریت تردد در ایام اربعین حسینی و بدرقه امام شهید، خاطرنشان کرد: با وجود اعزام بیش از ۱۷۰۰ اتوبوس، به لطف خدا و حضور عوامل امدادی در جادهها، هیچ حادثه ناگواری رخ نداد و امنیت مسیرها بهخوبی تأمین شد.
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان با تحلیل پدیده علمی افزایش دمای اقیانوس آرام و تأثیر آن بر الگوی بارشها، گفت: پیشبینی میشود در ماههای مهر، آبان و آذر شاهد افزایش چشمگیر بارشها باشیم. با توجه به احتمال افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی بارشها، تشکیل "کمیته ویژه سازگاری با تغییرات اقلیمی" با دستور محترم استاندار، از اولویتهای اجرایی استان است.
وی تأکید کرد که شهرداریها و اداره راه باید از هماکنون اقدامات عملیاتی را آغاز کنند.
وی افزود: با وجود پیشبینی بارش، ما همچنان با کمبود منابع آب و وضعیت خشکسالی روبرو هستیم. لذا اجرای طرحهای آبخیزداری برای کنترل سیل، جلوگیری از نشست زمین و تغذیه سفرههای زیرزمینی، در اولویت قرار دارد. در این راستا، مطالعات سیلاب برای بیش از هزار هکتار از اراضی انجام شده که نیازمند تخصیص اعتبار است.
شیشهفروش در بخش مهم دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت ریسک و بیمه پرداخت و گفت: همه اموال منقول و غیرمنقول، از جمله منازل مسکونی و خودروها، میتوانند در برابر خطرات جنگ، زلزله، سیل و طوفان بیمه شوند. از تمامی کارکنان و ادارات درخواست میشود نسبت به بیمه کردن داراییهای خود و همچنین بخش کشاورزی اقدام کنند؛ فرصت مناسبی برای این کار فراهم است.
وی در پایان با اشاره به سناریوهای مدیریت بحران در حوزه انرژی اظهار داشت: شرکت گاز با توجه به ناترازی موجود، برنامهریزی کرده است تا سوخت دوم برای مراکز حساس و بخشهای حیاتی نظیر گلخانهها تأمین شود. همچنین در حوزه برق، با توجه به پیشبینی افزایش دما، تمامی ادارات مکلف به استفاده از ژنراتورهای اضطراری هستند. لازم به ذکر است که طبق دستورالعمل جدید، کاهش مصرف برق در ادارات الزامی است و در صورت عدم رعایت، سیستمهای هوشمند برق قادر به قطع جریان برق در ساعات غیراداری خواهند بود.
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