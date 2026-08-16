علیرضا کاکاوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز لایروبی و ساماندهی رودخانه‌های لرستان خبر داد و اظهار داشت: دراین‌رابطه قراردادهایی را در دست اقدام داریم.

وی عنوان کرد: برخی از این قراردادها به نتیجه رسیده است، به طور مثال در رودخانه خرم‌آباد مشغول به فعالیت هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه در تلاش هستیم که وضعیت این رودخانه در مرکز استان را سروسامان دهیم، تصریح کرد: وضعیت این رودخانه هم از نظر منظر شهری مناسبت نیست و هم از نظر اینکه بتوانیم گذر آبدهی رودخانه را به حداکثر راندمان برسانیم، کار لایروبی و ساماندهی این رودخانه در دستور کار قرار گرفته است.

کاکاوند در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه همچنین کار لایروبی رودخانه‌های شهرهای دورود، الیگودرز و بروجرد شروع شده است، گفت: مابقی شهرستان‌ها نیز ظرف چند روز آینده حتماً کار لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به‌ضرورت لایروبی رودخانه‌های لرستان، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با همراهی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله راهداری، شهرداری‌ها و... با محوریت معاونت عمرانی استانداری لرستان و همچنین مدیریت بحران این کار را انجام دهیم.