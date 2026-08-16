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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

بسکتبال کاپ آسیا؛

تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران برابر سریلانکا پیروز شد

تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران برابر سریلانکا پیروز شد

تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران در دومین دیدار خود از رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶، برابر سریلانکا به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال ۲۰۲۶ در کشور هند با نتیجه ۱۱۰ بر ۴۲ مقابل سریلانکا به پیروزی رسید و به دومین پیروزی خود در این رقابت‌ها دست پیدا کرد.

تیم ملی ایران در کوارتر های اول تا چهارم به ترکیب با نتایج ۲۸ بر ۸، ۲۵ بر ۱۷، ۲۶ بر ۴ و ۳۱ بر ۱۸ مقابل سریلانکا به پیروزی رسید.

در این بازی، محمد شمسی انبوهی با کسب ۱۲ امتیاز، ۱۵ پاس گل، ۷ ریباند، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۹ بهترین بازیکن بود.

تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران از ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در آخرین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال به مصاف چین خواهد رفت. پیروز این بازی در گروه C صدرنشین خواهد شد و به طور مستقیم راهی مرحله یک چهارم نهایی خواهد شد.

کد مطلب 6917775

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