حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امدادرسانی به ۱۷ فقره انواع تصادفات رانندگی طی یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: در مجموع این حوادث، ۶۸ نفر مصدوم و سه نفر جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به فراوانی انواع حوادث رانندگی افزود: از مجموع تصادفات، هشت مورد مربوط به واژگونی خودروها بود که در این حوادث ۲۸ نفر مصدوم شدند و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد. همچنین هفت مورد برخورد خودروها با یکدیگر، ۳۵ مصدوم بر جای گذاشت و در دو حادثه متفرقه از جمله برخورد خودرو با تپه و سقوط از پل نیز پنج نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به سهم انواع حوادث از مجموع تصادفات، بیان کرد: واژگونی خودروها ۴۷ درصد حوادث و برخورد خودروها با یکدیگر حدود ۴۱ درصد حوادث این هفته را تشکیل داده‌اند؛ بنابراین واژگونی همچنان یکی از مهم‌ترین الگوهای حوادث رانندگی در این بازه زمانی بوده است.

درخشان، محور سمنان ـ دامغان را پرتکرارترین محور طی هفته گذشته عنوان کرد و گفت: چهار حادثه در این محور به وقوع پیوست که در مجموع ۱۵ مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: در کیلومتر ۶۶ این محور، واژگونی پژو ۲۰۶ سه مصدوم و یک کشته داشت؛ در کیلومتر ۶۲ برخورد خودروی ال۹۰ چهار مصدوم بر جای گذاشت؛ در کیلومتر ۷۷، حادثه مربوط به خودروی شاهین شش مصدوم داشت و در کیلومتر ۷۵ نیز برخورد تریلی و پژوپارس دو مصدوم بر جای گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان خاطرنشان کرد: پس از محور سمنان ـ دامغان، محور آرادان ـ سرخه و سرخه ـ آرادان با سه حادثه و مجموع ۱۴ مصدوم و یک کشته، در رتبه بعدی از نظر فراوانی حوادث قرار دارد.

درخشان اضافه کرد: برخورد ساینا و پژوپارس در روستای لرد خطیرکوه مهدیشهر ۱۰ مصدوم، برخورد پراید و پژو ۲۰۷ در محور شاهرود ـ دامغان، فرعی روستای طزره هشت مصدوم، برخورد تریلی و سمند در محور آرادان ـ سرخه هفت مصدوم و واژگونی شاهین در محور دامغان ـ سمنان نیز شش مصدوم بر جای گذاشته‌اند که بیشترین تعداد مصدومان در میان حوادث گزارش‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.