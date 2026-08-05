به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هک استریو ،این روبات اخیرا توسط شرکتی به نام «ساتیرس» ابداع و برای انجام برخی مشاغل طراحی شده است. به طور دقیق تر روبات برای انجام مشاغل خطرناک حین کنترل آتش سوزی جنگل ها یا نجات انسان ها از ساختمان های در حال سوختن که ارسال آتش نشان ها به آنجا خطرناک است، طراحی شده است.

به همین دلیل تری هالوزی برای همکاری نزدیک با انسان ها ساخته نشده است. روبات مذکور با ارتفاع 6.5 فوت مجهز به یک اره برقی است و می تواند قربانیان را پس از یک زلزله از زیر آوار بیرون بکشد. بالاتنه ماشین شبیه روبات انسان نما است اما بخش پایینی آن چهار پا دارد.

طراحی عجیب روبات ثبات مورد نیاز برای ناوبری در سطوح ناهموار را فراهم می کند و همزمان به ابزار اجازه استفاده از ابزارهایی که با دست کنترل می شود را می دهد. روبات به جای آنکه با بازوهایی ثابت ساخته شود، مجهز به سیستم اعضای ماژولی است که به اپراتور امکان می دهد به سرعت اتصالاتی مانند اره، مته ها یا پیچ گوشتی را با توجه به فعالیت مورد نظر تعویص کند. هر ابزار از سه بخش قابل تعویض ساخته شده و به همین دلیل تعمیرات و تغییر تنظیمات بسیار ساده تر انجام می شود.

روبات مذکور به طور کامل از راه دور کنترل می شود و به این ترتیب پرسنل امدادی را از ساختمان های غیرایمن، خطوط آتش سوزی یا محیط های پرخطر دیگر دور نگه می دارد. به گفته شرکت سازنده فسلفه این پروزه ساده است؛ هیچ شغلی ارزش به خطر انداختن جان انسان را ندارد. تری هالوز به جای جایگزین کردن کارگران ماهر، به این نیروهای انسانی اجازه می دهد فعالیت های خطرناک را از فاصله ای ایمن انجام دهند.

شرکت سازنده همچنین چند سیستم ایمنی در طراحی ابزار گنجانده است. یک اپراتور می تواند به سرعت حرکات روبات را با بالابردن کف دست متوقف کند. اگر این سامانه ایمنی الکترونیکی به هر دلیلی از کار بیفتد، روبات تری هالوز به یک سیستم ترمز پنوماتیکی نیز مجهز است که با مخازن هوای فشرده نصب‌شده روی سینه و پشت آن کار می‌کند. در صورت آسیب دیدن یا سوراخ شدن یکی از این مخازن، ترمزها به‌طور خودکار فعال شده و ربات را به‌صورت فیزیکی در جای خود قفل می‌کنند تا به‌عنوان آخرین راهکار برای توقف اضطراری عمل کند.

هنوز قیمت و عرضه تجاری دستگاه مشخص نیست.