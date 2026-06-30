به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از یاوران حقوقی نیازمندان در کمیته امداد آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه این نهاد در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: کمیته امداد از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی با هدف حمایت از اقشار محروم و مستضعفان تأسیس شد و همواره نقش مهمی در رسیدگی به مشکلات نیازمندان داشته است.

وی با بیان اینکه بنیان‌گذاری کمیته امداد از سوی امام خمینی(ره) تنها یک ماه پس از پیروزی انقلاب، نشان‌دهنده توجه ویژه به اقشار کم‌برخوردار است، افزود: این نهاد به عنوان پناهگاهی برای افرادی که مرجع دیگری برای حمایت نداشتند، شکل گرفت و امروز نیز با خدمات متنوع خود در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی گام برمی‌دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که در عمل از مظلومان و نیازمندان حمایت شود، گفت: کمیته امداد و جامعه حقوقی کشور با تلاش در مسیر احقاق حقوق محرومان، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند.

کرمی ادامه داد: کارکنان کمیته امداد با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه در مسیر خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار فعالیت می‌کنند و تلاش‌های آنان موجب ایجاد امید، آرامش و امنیت در زندگی نیازمندان می‌شود.

وی با قدردانی از فعالیت یاوران حقوقی و کارکنان این نهاد خاطرنشان کرد: گره‌هایی که به همت این افراد از مشکلات نیازمندان باز می‌شود نشان می‌دهد عدالت تنها مفهومی نظری نیست، بلکه در عمل و با تلاش خدمتگزاران جامعه تحقق می‌یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد: استمرار این خدمات ارزشمند علاوه بر احقاق حقوق نیازمندان، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش همدلی در جامعه و گسترش عدالت خواهد شد.