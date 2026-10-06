مطالبات مراکز و مؤسسات تشخیصی درمانی در بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بارگاهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز طرف قرارداد این سازمان، از پرداخت نیم همت از مطالبات مراکز و مؤسسات تشخیصی درمانی در شش ماه نخست سال جاری و بخشی از مطالبات سال گذشته خبر داد.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهربا اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز دولتی دانشگاهی گفت: مطالبات حوزه درمان تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ تسویه شده و در سالجاری نیز مطالبات تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ به‌ صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

در بخش بهداشت (سطح ۱ - مراکز جامع سلامت ) نیز در حوزه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ؛ مرحله دهم سال ۱۴۰۴ و مرحله چهارم سال ۱۴۰۵ پرداخت شده است و در بخش صندوق روستاییان و عشایر نیز تا شهریور ماه ۱۴۰۵ پرداخت شده است .

بارگاهی افزود: در بخش غیر از دولتی دانشگاهی، برای داروخانه‌ها، مطالبات تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ پرداخت شده و بخشی از مطالبات داروخانه‌های ارائه‌دهنده خدمات به بیماران خاص مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز تا آذرماه پرداخت شده است.

وی گفت: همچنین مطالبات این بخش تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ بصورت علی الحساب و بخشی از مطالبات داروخانه‌های ارائه‌دهنده خدمات به بیماران خاص تا خردادماه ۱۴۰۵ بصورت کامل پرداخت شده است. در بخش کانکس‌های دارویی (داروخانه های طرف قرارداد ارائه کننده خدمات سطح ۱) نیز تسویه مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ و لغایت فروردین‌ماه ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهردر ادامه افزود: مطالبات بیمارستان‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ پرداخت شده و همچنین مطالبات سال جدید تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ نیز به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

وی درباره سایر مراکز طرف قرارداد گفت: مطالبات سایر مؤسسات تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ تسویه و در سالجاری مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. همچنین مطالبات مرکز دیالیز تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ بصورت کامل و تا تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

بارگاهی درباره پرداخت مطالبات مطب پزشکان نیز اظهار کرد: مطالبات این بخش تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ تسویه و در سالجاری مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.وی افزود: در بخش خسارت متفرقه نیز مطالبات سال ۱۴۰۴ پرداخت و مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.