به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در جلسه شماره ۱۷۲ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، لایحه شهرداری در خصوص تجویز انعقاد رسمی تفاهم‌نامه خواهرخواندگی با شهر طرابوزان کشور ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این جلسه، روند فعالیت‌ها و مسائل مرتبط با مجموعه فرهنگی عمارت کلاه‌فرنگی نیز در دستور کار قرار گرفت و درباره نحوه بهره‌برداری، مدیریت و آینده این مجموعه بحث و تبادل نظر شد.

احد صادقی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به وضعیت فعلی عمارت کلاه‌فرنگی اظهار کرد: این عمارت در شرایط فعلی کارکرد فرهنگی خود را از دست داده است و ضروری است در اسرع وقت کارکردهای فرهنگی و هویت این مجموعه مشخص شود.

وی افزود: باید مشخص شود عمارت کلاه‌فرنگی با چه رویکرد و هدف فرهنگی قرار است مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان بر اساس آن، برنامه مشخصی برای فعالیت‌های این مجموعه تدوین کرد.

صادقی همچنین بر ضرورت تعیین مدیریت مستقل برای عمارت کلاه‌فرنگی تأکید کرد و گفت: تعیین مدیریت مستقل می‌تواند به استفاده بهتر و هدفمندتر از ظرفیت‌های این مجموعه کمک کند و موجب شود امور مربوط به آن با برنامه‌ریزی و مسئولیت مشخص دنبال شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: اگر کارکرد فرهنگی و هویت عمارت مشخص و مدیریت مستقلی برای آن تعیین شود، میزان استفاده از این مجموعه افزایش خواهد یافت و زمینه برای نگهداری مستمر و رسیدگی مناسب‌تر به آن نیز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت فرهنگی و تاریخی عمارت کلاه‌فرنگی گفت: این مجموعه می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی صحیح، به یکی از فضاهای فعال فرهنگی شهر تبدیل شود و لازم است ظرفیت آن به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی مجموعه و راهکارهای بهبود وضعیت آن مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.