به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار شامگاه جمعه در آیین افتتاح عمارت کلاهفرنگی باغشمال با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهر، تبریز را شهری برخوردار از ذخایر عظیم مفاخر، شعرا، ادبا، هنرمندان و شخصیتهای اثرگذار دانست و گفت: تبریز با پیشینه تاریخی غنی، بازار سرپوشیده جهانی، مقبرهالشعرا، جاده ابریشم و ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و هنری، همواره یکی از مهمترین شهرهای ایران بوده است.
وی با بیان اینکه مهمترین سرمایه تبریز، مردم این شهر هستند، افزود: عمارت اصلی ما مردم هستند. مردمی که با نشاط، پویایی و مشارکت خود، حیات و بالندگی شهر را رقم میزنند.
وی با اشاره به تاریخچه عمارت کلاهفرنگی باغشمال، اظهار کرد: این بنا در دوره پهلوی تخریب شده بود اما امروز به همت جوانان هنرمند، مهندسان و متخصصان ایرانی بازآفرینی و احیا شده است.
شهردار تبریز با قدردانی از عوامل اجرایی پروژه، احیای کلاهفرنگی باغشمال را گامی در راستای بازگرداندن هویت تاریخی شهر دانست و گفت: این مجموعه از این پس به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم فرهنگی، گردشگری و تفریحی تبریز در اختیار شهروندان و گردشگران قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدا و جانفشانیهای ملت ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور، تصریح کرد: جوانان این سرزمین در مقاطع مختلف تاریخی اجازه ندادهاند کوچکترین خدشهای به استقلال و تمامیت ارضی ایران وارد شود و برای حفظ این خاک از جان خود گذشتهاند.
وی تاکید کرد: ملت ایران همواره در برابر تهدیدها و زیادهخواهیها ایستاده و ثابت کرده است که در دفاع از سرزمین، هویت و ارزشهای خودتوار خواهد ماند.
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