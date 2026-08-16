به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان با موضوع بزرگداشت روز همدان بر ضرورت فعال‌سازی دبیرخانه هفته فرهنگی همدان تاکید کرد و گفت: دبیرخانه این رویداد باید برای برنامه‌های امسال فعال شود و علاوه بر آن راه‌اندازی دبیرخانه دائمی بزرگداشت همدان برای ایجاد انسجام، استمرار در برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای فعالیت‌های مناسبتی در طول سال الزامی است.

وی با بیان اینکه این مناسبت باید فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، علمی و فرهنگی استان باشد، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود را به میدان بیاورند تا شهروندان مخاطب صرف این رویداد نباشند و مشارکت فعال و اثرگذاری در طراحی و اجرای برنامه‌ها داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان با اشاره به جایگاه ویژه نخبگان در توسعه فرهنگی، خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری همدان موظف هستند با همکاری سایر دستگاه‌های فرهنگی برنامه‌ای ویژه برای معرفی فرهیختگان و نخبگان معاصر همدان طراحی کنند تا ظرفیت‌های هویتی این قشر به شایستگی به نسل جدید معرفی شود.

امرایی در بخش دیگری از سخنان خود به همزمانی هفته همدان با هفته وحدت و هفته دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به این تقارن برنامه‌ها باید از تنوع، نشاط و جذابیت لازم برخوردار باشند و زمینه مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم را فراهم کنند.

وی در پایان بر ضرورت پرهیز از تمرکز فعالیت‌ها در یک هفته خاص تاکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که با توزیع فعالیت‌ها در طول سال معرفی مستمر توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی همدان به‌صورت هدفمند دنبال شود.