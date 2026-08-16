استاندار کرمان: فرهنگ آزادگی و مقاومت باید با زبان نسل جوان روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر یکشنبه در جمع آزادگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس استان کرمان گفت: در تاریخ پرشکوه ایران، هیچ روایتی به اندازه روایت بازگشت آزادگان، روایت زنده عزت ایران و ایرانیان نبوده است.

وی با بیان اینکه آزادگان راویان زنده مقاومت، عزت، هویت ملی و ارزش‌های دینی ایران هستند اظهار داشت: اسارت پایان مقاومت ازادگان در جبهه‌های جنگ نبود، بلکه میدان دیگری برای ایستادگی بود که سربلند از آن بیرون آمدند.

طالبی، گفت: از روز آزادگان باید به عنوان روزی برای یادکرد فرهنگ آزادگی استفاده و آن را در فرهنگ کشور نهادینه کنیم.

استاندار کرمان، آزادگی را دارای مولفه‌های مختلف دانست و اضافه کرد: عزت، ایستادگی، مسئولیت‌پذیری، وفاداری به مردم و کشور و آرمان‌های متعالی انقلاب، تحمل سختی‌ها و ایستادگی‌ها در برابر انواع فشارها در زمان اسارت از ویژگی‌های آزادگان است.

وی تصریح کرد: مسئولیت همه ما ادای احترام به خانواده آزادگان است که سال‌ها چشم انتظاری را تحمل کردند و این ایستادگی و مقاومت کمتر از دوران اسارت نبود.

وی ادامه داد: خانواده‌ اسرا، سال‌ها با یک خبر و نامه خود را امیدوار می‌کردند و وظیفه ماست که پاسداشت این ایثار و تحمل و سختی‌ها را داشته‌ باشیم.

طالبی، پیوند میان فرهنگ آزادگان و نسل جوان را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: باید با زبان نسل جدید، فرهنگ آزادگی و مقاومت را در اختیار نسل جوان قرار داده و روایت کرد.

استاندار کرمان به جایگان استان کرمان در دوران دفاع مقدس اشاره داشت و گفت: کرمان با سرداران و ستارگانی که تقدیم انقلاب و دفاع مقدس کرد، امروز به عنوان پایتخت مقاومت جهان اسلام شناخته می‌شود و جزو سرآمدان کشور بوده و این سرمایه تاریخی استان محسوب می‌شود.

طالبی، تصریح کرد: این سرمایه تاریخی کرمان را باید از خاطره به سرمایه فرهنگی برای آینده استان و یکی از پیشران‌های توسعه استفاده کنیم.

وی بیان کرد: نقش آزادگان و مسیر حرکت آنها، سرمشقی برای مسئولان در شرایط حال حاضر است. سختی‌هایی که با آن مواجه هستیم در تاریخ انقلاب بی‌سابقه است.

استاندار کرمان از همدلی، همراهی، هماهنگی‌ها و هدف مشترک مسئولان استان برای پیشرفت گفت و ادامه داد: طی سال‌های اخیر بهترین عملکرد را در جذب اعتبارات عمرانی استانی و اعتبارات ملی داشتیم و اتفاقات بزرگی در حال رخ‌دادن است، اما رفع برخی مشکلات، نیازمند روحیه فداکارانه و ایثارگرانه است که از فرهنگ آزادگی می‌تواند الگو بگیرد.

وی با بیان اینکه تکریم آزادگان به شعار و برگزاری‌ مراسم نیست افزود: به عنوان استاندار و عضوی از خانواده ایثارگران می‌گویم که باید دغدغه‌مند نسبت به مسائل و مشکلات این قشر از جامعه باشیم و اگر مسائل و مشکلات فرزندان ایثارگران را پیگیری کنیم، تکریم واقعی از این عزیزان انجام داده‌ایم.