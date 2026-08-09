به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمدعلی طالبی، صبح یکشنبه ۱۸ مردادماه در گفتوگو با برنامه «سلام کرمان» از رادیو کرمان اظهار کرد: طی چند روز گذشته و حتی روزهای تعطیل، مجموعه جلساتی برای پیگیری پروژههای عمرانی و زیرساختی استان برگزار شده است
وی با بیان اینکه با وجود مشکلات، موانع و کمبود بودجه در سطح کشور، پروژههای استان در حال پیشرفت است؛ افزود: در حوزه بهسازی جادههای استان، حدود ۱۹۰ کیلومتر از راههای استان تاکنون زیر عملیات بهسازی رفته و این عملیات در این محورها به پایان رسیده است.
استاندار کرمان با اشاره به محور انار تا بم بیان کرد: این محور با اولویت در حال پیگیری است و برای قریب به اتفاق قطعات این مسیر، پیمانکاران انتخاب و تشریفات انعقاد قرارداد نیز انجام شده است.
طالبی ادامه داد: در جلسه بررسی پیشرفت پروژههای محور انار تا بم، گزارش ارائهشده از روند اجرای این پروژهها مطلوب بوده و عملیات اجرایی آنها در حال ادامه است.
وی با اشاره به سایر طرحهای زیرساختی استان گفت: پروژههای زیرساختی دیگر استان نیز در حال اجرا هستند که از جمله آنها میتوان به تکمیل خط انتقال آب خلیج فارس به کرمان اشاره کرد.
وعده ۳ ماهه برای انتقال آب خلیج فارس به کرمان
استاندار کرمان افزود: پروژه خط انتقال آب خلیج فارس فعال شده و با تزریق اعتباری که مجموعه استان در کنار اعتبارات ملی به این طرح داشته است، امیدواریم این پروژه ظرف دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
طالبی همچنین از پایان پروژه انتقال آب شهرستان رابر خبر داد و گفت: این پروژه به اتمام رسیده و در هفته دولت برای آن مراسم افتتاحیه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای هفته دولت در استان کرمان اظهار کرد: هفته دولت امسال را بسیار پربار خواهیم داشت و پروژههای مختلف عمرانی، زیرساختی و صنعتی در استان کرمان به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار کرمان افزود: اطلاعرسانی درباره جزئیات پروژهها و برنامههای هفته دولت در زمان مقتضی انجام خواهد شد.
طالبی همچنین با اشاره به برنامههای روز خبرنگار گفت: برنامههای روز خبرنگار از روز گذشته با بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی آغاز شده و طی روزهای آینده نیز برنامههای دیگری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: هفته آینده جلسهای با خبرنگاران استان برگزار و از خبرنگاران فعال در بخشهای مختلف مطبوعات، رسانههای اینترنتی، صدا و سیما و دیگر فعالان این عرصه تجلیل خواهد شد.
عقب ماندگی کرمان در گازسوز کردن خودروها
استاندار کرمان در ادامه درباره مدیریت مصرف سوخت و طرح رایگان گازسوز کردن خودروها اظهار کرد: در زمینه اجرای طرح گازسوز کردن خودروها، استان کرمان تا حدودی عقب است و در برخی نقاط استان استقبال شهروندان از این طرح کافی نبوده است.
طالبی افزود: حتی برای احداث برخی جایگاههای سوخت گاز که دولت از آنها حمایت میکرد، متقاضی وجود نداشته و این جایگاهها احداث نشدهاند.
وی گفت: با توجه به شرایط موجود در حوزه سوخت بنزین، رغبت مردم نسبت به گازسوز کردن خودروها افزایش یافته و امیدواریم با احداث جایگاهها در نقاط مختلف استان، استفاده از گاز بهعنوان سوخت خودروها افزایش پیدا کند.
شارژ ۴۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی در کارت های سوخت کرمانی ها
استاندار کرمان درباره اجرای طرح جمعآوری کارتهای سوخت از جایگاهها نیز اظهار کرد: بر اساس طرحی که به تصویب رسیده و در استان کرمان وارد مرحله اجرا شده است، کارتهای سوخت از جایگاهها جمعآوری و مقرر شد معادل مصرف کارتهای جایگاهها به کارت شهروندان کرمانی اضافه شود.
طالبی گفت: تاکنون ۲۰ لیتر بنزین با نرخ ۵ هزار تومان در کارتهای شهروندان کرمان شارژ شده و ۲۰ لیتر دیگر نیز ظرف یکی دو روز آینده اضافه خواهد شد.
وی افزود: تاکنون قطعی شده که ۴۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی علاوه بر سهمیهای که کل کشور از آن بهرهمند هستند، خاص استان کرمان در کارت شهروندان شارژ تا بخشی از مشکلات شهروندان استان در زمینه تأمین سوخت برطرف شود.
استاندار کرمان همچنین از پیگیری برای عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در استان خبر داد و اظهار کرد: پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم ظرف امروز یا فردا مصوبه دولت در این زمینه دریافت شود.
طالبی گفت: با اجرای این طرح، شهروندانی که سهمیه بنزین با نرخهای ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان آنها به پایان میرسد، میتوانند از سهمیه بنزین با نرخ پالایشگاهی استفاده کنند؛ سهمیهای که در حال حاضر در اختیار شهروندان برخی استانهای کشور قرار دارد و در استان کرمان نیز پیگیری برای دسترسی شهروندان به آن در حال انجام است.
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