به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد حسینی نیا، در جریان بازدید میدانی از پروژه «بافتهای تاریخی و باغات همپیوند» شهر زنجان بر ضرورت تدوین راهکارهای عملیاتی، توسعهگرا و مبتنی بر حفاظت و احیای میراث شهری تاکید کرد و گفت: ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، اقتصادی و گردشگری زنجان میتواند این شهر را به یکی از الگوهای موفق بازآفرینی شهری در کشور تبدیل کند.
وی اظهار کرد: پروژه بافتهای تاریخی و باغات همپیوند زنجان از جمله طرحهای مهمی است که با راهبری اداره کل راه و شهرسازی استان و نظارت عالی دفتر ترویج معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری قرار دارد.
مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی بررسی این پروژه در وزارت راه و شهرسازی طی هفتههای گذشته، افزود: در آن نشست، موضوعات مختلفی پیرامون بافت تاریخی شمال محور امام خمینی (ره)، محدوده بازار و باغات همپیوند مطرح شد و ضرورت داشت برای جمعبندی دقیقتر، بررسیهای میدانی و ارزیابی مستقیم شرایط موجود انجام شود در این راستا این بازدید با حضور دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفت.
حسینی نیا، با بیان اینکه بخش عمده محدوده مورد مطالعه در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در جریان این بازدید از محورهای اصلی، سبزهمیدان، بازار تاریخی زنجان و بخشهای مختلف بافت تاریخی که در طرح مشاور مورد توجه قرار گرفتهاند، بازدید به عمل آمد و وضعیت موجود از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی یکی از مهمترین یافتههای این بازدید را ظرفیتهای گسترده و کمتر شناختهشده گردشگری شهر زنجان عنوان کرد و افزود: آنچه در این بازدید بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه میکند، وجود استعدادهای نهفته گردشگری در شهر زنجان است و این ظرفیتها در کنار هویت تاریخی و فرهنگی شهر میتواند زمینهساز تحرک اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رونق سرمایهگذاری در محدودههای تاریخی شود.
پویایی بازار زنجان و استمرار فعالیتهای اقتصادی در این مجموعه ارزشمند تاریخی، یک مزیت کمنظیر برای شهر است
مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به جایگاه بازار تاریخی زنجان در ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر، تصریح کرد: پویایی بازار زنجان و استمرار فعالیتهای اقتصادی در این مجموعه ارزشمند تاریخی، یک مزیت کمنظیر برای شهر محسوب میشود و به نظر میرسد در چارچوب این پروژه میتوان با رویکرد رویدادمحور، تعریف بستههای تشویقی و برنامههای حمایتی، زمینه تقویت هرچه بیشتر هسته اقتصادی شهر را فراهم کرد.
حسینی نیا، به شرایط بافت تاریخی شمال محور امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: در این محدوده طی سالهای گذشته ساختوسازها و مداخلات مختلفی صورت گرفته و اکنون ضروری است با بهرهگیری از خرد جمعی و مشارکت همه دستگاههای مسئول، تصمیمی منطقی و متوازن اتخاذ شود و تصمیمی که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای شهروندان و حل مشکلات موجود، ملاحظات مرتبط با حفاظت و احیای بافت تاریخی را نیز به طور کامل مدنظر قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی آن است که شهروندان از وضعیتهای پیچیده و به خصوص بلاتکلیف موجود خارج شوند و در عین حال ارزشهای تاریخی و هویتی محدوده نیز حفظ و تقویت شود.
مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، به شرایط محدودههای جنوبی و پیرامون بازار تاریخی زنجان اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز علاوه بر ضرورت ارتقای کیفیت کالبدی و بهبود زیرساختهای شهری، برنامهریزی برای تسهیل فرآیند نوسازی و بازآفرینی ضروری است.
حسینی نیا بیان داشت: همچنین بازنگری در محدودهها و دستهبندی دقیقتر و منطقیتر پهنههای بافت تاریخی میتواند به افزایش کارآمدی سیاستها و اقدامات اجرایی کمک کند.
زنجان نگینی ارزشمند در عرصه میراث شهری و تاریخی ایران است
وی بر نقش هماهنگی بینبخشی در موفقیت پروژههای بازآفرینی شهری تاکید کرد و گفت: حل مسائل موجود در بافت تاریخی زنجان نیازمند همافزایی و همکاری نزدیک میان تمامی دستگاههای مسئول از جمله استانداری زنجان، اداره کل میراث فرهنگی، شورای اسلامی شهر، شهرداری زنجان، اداره کل راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط است.
مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، افزود: شرکت بازآفرینی شهری ایران آمادگی دارد با همکاری مجموعه مدیریت شهری و دستگاههای استانی، زمینه تدوین راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای رفع چالشهای موجود و بهرهبرداری از ظرفیتهای ارزشمند این محدوده را فراهم کند.
حسینی نیا، با اشاره به نقش مشاور طرح در فرآیند تدوین برنامههای توسعهای، گفت: امیدوارم با بهرهگیری از نگاه تخصصی مشاور، بستههای تشویقی موثر و همچنین پهنههای توسعهای متناسب با رویکرد حفاظت و احیا تعریف شود.
وی زنجان را یکی از شهرهای ارزشمند و دارای ظرفیتهای کمنظیر کشور یاد کرد و گفت: زنجان نگینی ارزشمند در عرصه میراث شهری و تاریخی ایران است و ظرفیتهایی که در این بازدید از نزدیک مشاهده شد، ضرورت توجه بیشتر به این شهر را دوچندان میکند
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