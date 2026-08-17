به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین،شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با قدردانی از حضور اصحاب رسانه از نقاط مختلف استان، اظهار کرد: این مراسم متعلق به خبرنگاران و فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه رسانه است.



وی با تقدیر از تلاش خبرنگاران گلستان در سال گذشته افزود: اصحاب رسانه با روایتگری درست و تلاش مستمر خود توانستند نگاه مردم را به سمت رسانه‌های داخلی و روایت‌های مبتنی بر حقیقت سوق دهند.



گلچین با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط جنگی اخیر کشور گفت: خبرنگاران با روایتگری صادقانه تلاش کردند واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند و با اطلاع‌رسانی دقیق، نقش مؤثری در حفظ آرامش جامعه و انتقال اخبار و تحولات به مردم استان داشتند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به شعار امسال روز خبرنگار در استان با عنوان «خبرنگاران، یاریگران توسعه گلستان» گفت: این شعار با هدف ترسیم مسیر جدیدی برای فعالیت رسانه‌ای در استان انتخاب شده است تا خبرنگاران علاوه بر وظیفه اطلاع‌رسانی، در مسیر توسعه گلستان نیز نقش‌آفرینی کنند.



وی ادامه داد: استاندار گلستان در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد زمینه‌های جدید توسعه در استان داشته و خبرنگاران نیز می‌توانند به عنوان ضلع سوم این مسیر، ظرفیت‌های گلستان را به‌درستی معرفی و زمینه را برای شناخت بیشتر این ظرفیت‌ها فراهم کنند.



گلچین، تنوع قومی و فرهنگی گلستان را یکی از ظرفیت‌های مهم استان دانست و اظهار کرد: گلستان از ظرفیت‌هایی برخوردار است که در بسیاری از نقاط کشور وجود ندارد و این تنوع فرهنگی و قومی می‌تواند یکی از محورهای مهم فعالیت رسانه‌ها برای معرفی توانمندی‌های استان باشد.



وی تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن حرفه‌ای به ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی گلستان، تصویری واقعی و جذاب از توانمندی‌های استان ارائه دهند و در جذب سرمایه‌گذار و رونق گردشگری نقش‌آفرین باشند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با قدردانی دوباره از تلاش‌های اصحاب رسانه، ابراز امیدواری کرد و گفت: مراسم روز خبرنگار فرصتی برای ایجاد فضایی صمیمی و دلنشین برای فعالان رسانه‌ای استان باشد.

