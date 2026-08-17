هاربیت لاغری چیست؟ معرفی روشی برای کاهش اشتها و کنترل وزن بدون جراحی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هاربیت (HARBIT) روشی کمتهاجمی و اندوسکوپیک برای کاهش اشتها و مدیریت وزن است که بدون جراحی، برش یا برداشتن بخشی از معده انجام میشود. این روش با کمک به کاهش میل به غذا، ایجاد سیری زودتر و کاهش حجم غذای مصرفی، رعایت برنامه غذایی را برای فرد آسانتر میکند. هاربیت در خانواده روشهای اندوسکوپیک و تزریقی کاهش وزن (مانند تزریق داخل معده با بوتاکس) جای میگیرد، اما بهصورت تکنیکی هیبریدی معرفی میشود. این روش برای افراد دارای اضافهوزن یا چاقی که اشتهای بالا دارند یا کاندید جراحی چاقی نیستند، قابل بررسی است؛ اما نیازمند ارزیابی پزشکی از نظر BMI، بیماریهای زمینهای و شرایط فردی است. هاربیت جایگزین اسلیو یا بایپس نیست و نتیجه آن به همراهی بیمار با رژیم غذایی، فعالیت بدنی و پیگیری پزشکی وابسته است. دکتر مهدی یامینی، فوق تخصص گوارش و کبد، ارائهدهنده این روش در مرکز گوارش و کبد کاوه است.
هاربیت لاغری (HARBIT)؛ روش کمتهاجمی کنترل اشتها و مدیریت وزن
هاربیت یا HARBIT یک روش کمتهاجمی و اندوسکوپیک برای کمک به کاهش اشتها و مدیریت وزن است که در ایران با عنوان «هاربیت لاغری» شناخته میشود. برخلاف جراحیهایی مانند اسلیو و بایپس، در این روش برش، بخیه یا برداشتن بخشی از معده انجام نمیشود.
چاقی فقط افزایش وزن نیست و عواملی مانند اشتهای زیاد، ولع غذایی، عادتهای تغذیهای، کمتحرکی، عوامل ژنتیکی و هورمونی و اختلالات متابولیک میتوانند در آن نقش داشته باشند. به همین دلیل، کنترل اشتها در کنار اصلاح سبک زندگی میتواند به کاهش وزن کمک کند.
هاربیت چگونه به کاهش اشتها کمک میکند؟
هدف هاربیت کمک به کاهش اشتها، ایجاد سیری زودتر، کاهش حجم غذای مصرفی و کنترل ولع و ریزهخواری است. در توضیح این روش، اثرگذاری بر حرکت و تخلیه معده نیز مورد توجه قرار میگیرد.
هاربیت را باید یک روش کمکی برای مدیریت وزن دانست، نه راهحلی جادویی. نتیجه درمان در افراد مختلف متفاوت است و به شرایط بدن، تغذیه، فعالیت بدنی و پیگیری پزشکی بستگی دارد.
پشتوانه علمی هاربیت
روشهای اندوسکوپیک و تزریقی برای کنترل وزن در مطالعات پزشکی بررسی شدهاند. از جمله، تزریق داخل معده با سم بوتولینوم برای کاهش اشتها و کمک به کاهش وزن مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتیجه این روشها میتواند به انتخاب بیمار، تکنیک انجام، محل و تعداد نقاط تزریق، دوز و همکاری بیمار در اصلاح سبک زندگی وابسته باشد. بنابراین نمیتوان یک میزان کاهش وزن مشخص را برای همه افراد تضمین کرد.
هاربیت برای چه کسانی مناسب است؟
هاربیت میتواند برای برخی افراد دارای اضافهوزن یا چاقی که اشتهای بالایی دارند، با رژیمهای قبلی نتیجه پایدار نگرفتهاند یا به دنبال روشی کمتهاجمیتر از جراحی هستند، قابل بررسی باشد.
پیش از درمان، پزشک باید BMI، بیماریهای زمینهای، دیابت، کبد چرب، ریفلاکس، وضعیت معده، داروهای مصرفی و سابقه جراحی را بررسی کند.
افراد باردار، مبتلایان به بیماری فعال گوارشی یا زخم معده، اختلالات انعقادی، برخی بیماریهای عصبیعضلانی، دیابت کنترلنشده یا بیماریهای زمینهای ناپایدار باید پیش از انجام روش حتماً ارزیابی پزشکی شوند.
هاربیت بهتر است یا اسلیو؟
هاربیت و اسلیو دو روش متفاوت هستند و نمیتوان یکی را برای همه افراد بهتر دانست.
اسلیو معده یک جراحی است که در آن بخشی از معده برداشته میشود و تغییر ساختاری ایجاد میکند. این روش میتواند برای برخی افراد مبتلا به چاقی شدید مناسب باشد، اما به جراحی، بیهوشی و دوره نقاهت نیاز دارد.
در مقابل، هاربیت روشی کمتهاجمی و اندوسکوپیک است و بدون برداشتن بخشی از معده انجام میشود. بنابراین ممکن است برای فردی که تمایل به جراحی ندارد یا هنوز کاندید جراحی نیست، قابل بررسی باشد.
انتخاب بین این روشها باید بر اساس BMI، بیماریهای همراه، سابقه پزشکی و نظر پزشک انجام شود.
تفاوت هاربیت با بوتاکس معده
هاربیت ممکن است با بوتاکس معده مقایسه شود، زیرا درباره تزریق داخل معده برای مدیریت وزن مطالعات مختلفی انجام شده است. با این حال، هاربیت بهعنوان یک تکنیک با تمرکز بر کنترل اشتها معرفی میشود و نحوه انجام، نقاط هدف و پیگیری بیمار اهمیت دارد.
بنابراین مقایسه دقیق این دو روش باید بر اساس تکنیک مورد استفاده و شرایط هر بیمار انجام شود.
نتیجه هاربیت و احتمال بازگشت وزن
اگر هاربیت باعث کاهش اشتها و ایجاد سیری زودتر شود، ممکن است رعایت رژیم غذایی و کاهش کالری دریافتی آسانتر شود.
با این حال، نتیجه پایدار به سبک زندگی وابسته است. تغذیه سالم، فعالیت بدنی و پیگیری پزشکی اهمیت زیادی دارند و در صورت بازگشت به پرخوری و کمتحرکی، احتمال برگشت وزن وجود دارد.
عوارض و مراقبتها
هر روش پزشکی ممکن است عارضه داشته باشد. در روشهای اندوسکوپیک و تزریقی معده، علائمی مانند تهوع، نفخ، درد یا ناراحتی شکمی و احساس سنگینی ممکن است ایجاد شود.
پیش از انجام هاربیت، بررسی شرایط پزشکی بیمار اهمیت دارد. پس از درمان نیز رعایت برنامه غذایی، نوشیدن آب کافی، پرهیز از پرخوری و افزایش تدریجی فعالیت بدنی توصیه میشود.
دکتر یامینی و هاربیت لاغری
دکتر مهدی یامینی، فوق تخصص گوارش، کبد و اندوسکوپی، ارائهدهنده روش هاربیت در مرکز گوارش و کبد کاوه است.
افرادی که عباراتی مانند «هاربیت لاغری»، «لاغری با هاربیت»، «کاهش اشتها با هاربیت» یا «دکتر یامینی هاربیت» را جستوجو میکنند، معمولاً به دنبال روشی برای مدیریت وزن بدون جراحی هستند. مناسب بودن روش باید پس از ارزیابی پزشکی مشخص شود.
پرسشهای متداول
هاربیت برای چه کسانی مناسب است؟
برای برخی افراد دارای اضافهوزن یا چاقی که اشتهای بالا دارند یا با رژیم نتیجه مطلوب نگرفتهاند، قابل بررسی است.
آیا هاربیت باعث کاهش اشتها میشود؟
هدف اصلی روش کمک به کاهش اشتها و کنترل پرخوری است، اما میزان اثرگذاری در افراد متفاوت است.
آیا هاربیت جایگزین اسلیو است؟
خیر. این دو روش متفاوت هستند و انتخاب میان آنها به شرایط بیمار بستگی دارد.
هاربیت چقدر وزن کم میکند؟
میزان کاهش وزن ثابت نیست و به شرایط فرد، تغذیه و فعالیت بدنی وابسته است.
آیا وزن دوباره برمیگردد؟
بله. بدون اصلاح سبک زندگی، احتمال بازگشت وزن وجود دارد.
آیا افراد دیابتی میتوانند هاربیت انجام دهند؟
برخی افراد دیابتی ممکن است کاندید مناسبی باشند، اما تصمیم نهایی باید پس از ارزیابی پزشک گرفته شود.
جمعبندی
هاربیت یا HARBIT روشی کمتهاجمی و اندوسکوپیک برای کمک به کنترل اشتها و مدیریت وزن است. هدف آن کاهش اشتها، افزایش سیری و کاهش حجم غذای مصرفی است و برخلاف اسلیو و بایپس، شامل برداشتن بخشی از معده نمیشود.
هاربیت برای همه افراد مناسب نیست و نباید آن را جایگزین قطعی جراحی یا اصلاح سبک زندگی دانست. بررسی BMI، بیماریهای همراه و شرایط جسمی توسط پزشک، پیش از انتخاب روش ضروری است.
اطلاعات تماس دکتر مهدی یامینی
فوق تخصص گوارش، کبد و اندوسکوپی
مرکز گوارش و کبد کاوه
تلفن: ۰۲۱۲۲۵۷۸۶۸۵
تماس: ۰۹۳۶۰۰۹۰۰۷۷
سایت: dr-yamini.ir
اینستاگرام: @mehdi.yamini.md
آدرس: تهران، خیابان دولت / کلاهدوز، ساختمان پزشکان کاوه، طبقه سوم، واحد ۱۳
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