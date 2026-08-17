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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

آمادگی کردستان برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مردمی هفته وحدت

آمادگی کردستان برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مردمی هفته وحدت

سنندج- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان از تدارک برنامه‌های مختلف همزمان با هفته وحدت در استان خبر داد و گفت: برنامه‌ها با محوریت مردم، قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد سادات صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته وحدت که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ماه ربیع‌الاول و مناسبت‌های این ایام فرصت مناسبی برای بازخوانی معارف دینی و تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتقادی است.

وی با اشاره به جایگاه اربعین در فرهنگ اسلامی افزود: چهلمین روز در فرهنگ قرآنی و روایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای بازخوانی آرمان‌ها و مسیر انقلاب اسلامی استفاده کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: اربعین قائد شهید امت صرفاً یک مراسم بزرگداشت نیست، بلکه فرصتی برای بازشناسی مکتب و مسیری است که با ایثار شهدا استمرار پیدا کرده است.

سادات از برگزاری اجتماع بزرگ مردمی اربعین قائد شهید امت در میدان آزادی سنندج خبر داد و گفت: مقدمات لازم برای برگزاری این مراسم با مشارکت دستگاه‌های مختلف فراهم شده و سپاه نیز در اجرای آن همکاری دارد.

بیش از ۳ هزار برنامه در هفته وحدت

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول اظهار کرد: کردستان به دلیل سابقه همزیستی و همدلی میان اقوام و مذاهب، ظرفیت قابل توجهی برای ترویج گفتمان وحدت دارد و پیامبر اسلام (ص) محور این همگرایی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان از برنامه‌ریزی برای اجرای بیش از ۳ هزار برنامه در سطح استان خبر داد و افزود: برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، تبیینی و مردمی در شهرستان‌های مختلف برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سادات، جشن مردمی امت احمد، جشنواره شمس قریشی و کنفرانس وحدت را از مهم‌ترین برنامه‌های هفته وحدت در کردستان عنوان کرد و گفت: تلاش شده است امسال برنامه‌ها از تنوع بیشتری برخوردار باشد و مشارکت مردم و نخبگان فرهنگی و دینی نیز پررنگ‌تر شود.

وی وحدت در کردستان را مبتنی بر مبانی اعتقادی و دینی دانست و خاطرنشان کرد: این همبستگی بر پایه قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص)، توحید و محبت اهل بیت (ع) شکل گرفته و در مناسبت‌های مختلف از جمله آیین‌های مرتبط با اربعین حسینی نمود پیدا می‌کند.

سادات ابراز امیدواری کرد برگزاری مجموعه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، هفته وحدت امسال را به رویدادی اثرگذارتر تبدیل کند و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مردم استان بیش از گذشته در مسیر تقویت انسجام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6918902

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