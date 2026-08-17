به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد سادات صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته وحدت که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ماه ربیع‌الاول و مناسبت‌های این ایام فرصت مناسبی برای بازخوانی معارف دینی و تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتقادی است.

وی با اشاره به جایگاه اربعین در فرهنگ اسلامی افزود: چهلمین روز در فرهنگ قرآنی و روایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای بازخوانی آرمان‌ها و مسیر انقلاب اسلامی استفاده کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: اربعین قائد شهید امت صرفاً یک مراسم بزرگداشت نیست، بلکه فرصتی برای بازشناسی مکتب و مسیری است که با ایثار شهدا استمرار پیدا کرده است.

سادات از برگزاری اجتماع بزرگ مردمی اربعین قائد شهید امت در میدان آزادی سنندج خبر داد و گفت: مقدمات لازم برای برگزاری این مراسم با مشارکت دستگاه‌های مختلف فراهم شده و سپاه نیز در اجرای آن همکاری دارد.

بیش از ۳ هزار برنامه در هفته وحدت

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول اظهار کرد: کردستان به دلیل سابقه همزیستی و همدلی میان اقوام و مذاهب، ظرفیت قابل توجهی برای ترویج گفتمان وحدت دارد و پیامبر اسلام (ص) محور این همگرایی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان از برنامه‌ریزی برای اجرای بیش از ۳ هزار برنامه در سطح استان خبر داد و افزود: برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، تبیینی و مردمی در شهرستان‌های مختلف برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سادات، جشن مردمی امت احمد، جشنواره شمس قریشی و کنفرانس وحدت را از مهم‌ترین برنامه‌های هفته وحدت در کردستان عنوان کرد و گفت: تلاش شده است امسال برنامه‌ها از تنوع بیشتری برخوردار باشد و مشارکت مردم و نخبگان فرهنگی و دینی نیز پررنگ‌تر شود.

وی وحدت در کردستان را مبتنی بر مبانی اعتقادی و دینی دانست و خاطرنشان کرد: این همبستگی بر پایه قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص)، توحید و محبت اهل بیت (ع) شکل گرفته و در مناسبت‌های مختلف از جمله آیین‌های مرتبط با اربعین حسینی نمود پیدا می‌کند.

سادات ابراز امیدواری کرد برگزاری مجموعه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، هفته وحدت امسال را به رویدادی اثرگذارتر تبدیل کند و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مردم استان بیش از گذشته در مسیر تقویت انسجام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.