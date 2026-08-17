اوضاع نابسامان ناو لینکلن از زبان افسر سابق نیروی دریایی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هارلن اولمن، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا تاکید کرد که ادامه حضور ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در دریا برای مدت طولانی و همزمانی آن با تجاوز نظامی علیه ایران فشار زیادی بر خدمه این ناو وارد می کند و بر روحیه آنها تأثیر منفی می گذارد.

وی افزود که ناوهای جنگی به صورت دوره ای به تعمیرات و دریافت مجدد تجهیزات و تدارکات نیاز دارند و بسیاری از اقدامات تعمیراتی نیز هنگام استقرار بر روی دریا امکان پذیر نیست.

اولمن هشدار داد که طولانی شدن مأموریت ناوهای جنگی در دریا به تدریج موجب کاهش آمادگی و توان عملیاتی آنها می شود.

پیشتر نیز وال استریت ژورنال تاکید کرد که آمریکا همزمان با بحران تسلیحاتی در برابر ایران با یک مشکل بزرگ‌تر یعنی کاهش آمادگی نیروی دریایی خود رو به رو است.

بر اساس این گزارش، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن حدود ۲۵۰ روز را در دریا سپری کرده که بخش قابل توجهی از آن در حمایت از تجاوز علیه ایران بوده است. مدت حضور برخی دیگر از ناوهای هواپیمابر آمریکا نیز از ۲۵۰ و ۳۰۰ روز فراتر رفته است.

این وضعیت موجب فرسودگی ملوانان، افزایش خرابی ها و طولانی شدن دوره های تعمیر و نگهداری می شود و نشان می دهد نیروی دریایی آمریکا ظرفیت نظامی خود را با سرعتی بیشتر از توان، برای جبران این فرسودگی به کار می گیرد.