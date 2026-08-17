به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام میکائیل اسکندری روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با برگزاری برنامه‌های سراسری اربعین تدفین رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس، مراسم استانی نیز پنجشنبه در سراسر آذربایجان‌شرقی برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم اصلی اربعین رهبر شهید در مرکز استان، صبح پنجشنبه ۲۹ مردادماه در مصلای اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز برگزار می‌شود و برنامه‌های مختلفی برای این مراسم پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به حضور هیئت‌های حسینی در این مراسم ادامه داد: موکب‌های عزاداری نیز در حاشیه مراسم برپا شده و مردم و عزاداران در آیین بزرگداشت اربعین رهبر شهید حضور خواهند یافت.

وی همچنین از اجرای پویش قرائت قرآن در مساجد، تکایا و اماکن مقدس استان خبر داد و گفت: این پویش همزمان با اربعین رهبر شهید در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

اسکندری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پویش قرآن‌خوانی پیش و پس از نماز مغرب و عشاء روز پنجشنبه در مساجد برگزار می‌شود و پس از آن مردم در میادین و خیابان‌ها حضور یافته و اجتماع شبانه خود را در دفاع از امنیت و اقتدار نظام اسلامی و گرامیداشت یاد رهبر شهید برگزار می‌کنند.

وی تأکید کرد: این برنامه‌ها با هدف پاسداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تداوم حضور و همراهی مردم در صحنه برگزار خواهد شد.