به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر صبح امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع دو فقره تیراندازی به سمت افراد و اموال شهروندان، موضوع بهصورت ویژه و با قید فوریت در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد قرار گرفت.
وی افزود: در نخستین عملیات، مأموران انتظامی با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، عامل تیراندازی به سمت منزل یکی از شهروندان را شناسایی کردند. این فرد به دلیل اختلافات قبلی، با استفاده از سلاح جنگی اقدام به تیراندازی کرده بود که در پی آن، علاوه بر تخریب اموال، تعدادی از احشام این شهروند نیز تلف شدند.
فرمانده انتظامی خرمآباد، ادامه داد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم، در ساعات اولیه بامداد امروز طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه در یکی از روستاهای شهرستان، وی را دستگیر کردند.
سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: در عملیاتی دیگر نیز، مأموران انتظامی فردی را که در پی بروز اختلافات خانوادگی، با استفاده از سلاح کمری به سمت یک مادر و دختر تیراندازی کرده و موجب مجروحیت آنان شده بود، شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
وی با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی قاطعانه و بدون اغماض برخورد میکند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
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