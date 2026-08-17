به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پستی کوتاه در تروث سوشال مدعی شد: اولین و مهمترین هدف این است که ایران به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا که سعی دارد شکست خود را لاپوشانی کرده و طولانی شدن جنگ و تجاوز بی دلیل به ایران را توجیه کند، نوشت: ایران تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.

ترامپ اخیرا با انتقادهای زیادی به دلیل طولانی شدن جنگ و نداشتن دستاوردی برای کشورش در داخل آمریکا و ناامیدی کشورهای منطقه از ناتوانی آمریکا در تامین امنیت آنها روبرو شده است.