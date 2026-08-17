  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

ادعای تکراری ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران

ادعای تکراری ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که هدف کشورش این است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پستی کوتاه در تروث سوشال مدعی شد: اولین و مهمترین هدف این است که ایران به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا که سعی دارد شکست خود را لاپوشانی کرده و طولانی شدن جنگ و تجاوز بی دلیل به ایران را توجیه کند، نوشت: ایران تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.

ترامپ اخیرا با انتقادهای زیادی به دلیل طولانی شدن جنگ و نداشتن دستاوردی برای کشورش در داخل آمریکا و ناامیدی کشورهای منطقه از ناتوانی آمریکا در تامین امنیت آنها روبرو شده است.

کد مطلب 6919238

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خدا تو را نابود کنه زیاده خواه اپستینی
    • علی م IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      تکه ابری درآسمان نمی تواند مانع تابش نور خورشید باشد ، ارتش تروریستی امریکا بود که سلاح هسته ای را علیه کشور ژاپن بکار برد امریکای پیمان شکن ومتجاوز شرارت محض است، که چیزی جز زبان قدرت نمی فهمد مذاکره وآتش بس وغیره حقه و ترفندی بیش نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه