پروژه اینترنشنال برای ساخت احساس بحران فراگیر

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: اینترنشنال با توجه به مشکلات معیشتی موجود در جامعه، اخیراً انتشار ویدئوها و گزارش‌های مردمی درباره مسائل اقتصادی را افزایش داده است. این روند بخشی از یک فرآیند ادراک‌سازی و مهندسی احساس بوده که در گام نخست، با برجسته‌سازی مستمر مشکلات اقتصادی، تلاش می‌کند تصویری بحرانی و فراگیر از وضعیت کشور در ذهن مخاطب شکل دهد.

در مرحله بعد، انتشار پی‌درپی تصاویر و روایت‌هایی از نقاط مختلف کشور می‌تواند به مخاطب این پیام را القا کند که بحران همه جامعه را دربر گرفته است. در چنین الگویی، تکرار، تعمیم و تمرکز بر نمونه‌های مشابه به ابزاری برای ساخت یک ادراک مشترک از «بحران فراگیر» تبدیل می‌شود و هم‌زمان می‌تواند حس هم‌سرنوشتی میان گروه‌های ناراضی را تقویت کند.

این روند از منظر عملیات روانی، بر مهندسی تدریجی احساسات مخاطب استوار است؛ ابتدا برجسته‌سازی مشکل، سپس تشدید احساس خشم، اضطراب و ناامیدی و در ادامه، تبدیل این احساسات پراکنده به یک برداشت عمومی از وجود بحرانی فراگیر. در نهایت، تلاش می‌شود این ادراک شکل بگیرد که «حضور در خیابان» تنها راه برون‌رفت از بحران است.