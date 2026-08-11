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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

سرهنگ زاهد نیا: خبرنگاران همراهان پلیس در مسیر ارتقای امنیت هستند

سرهنگ زاهد نیا: خبرنگاران همراهان پلیس در مسیر ارتقای امنیت هستند

شفت- فرمانده انتظامی شفت با تأکید بر نقش اثرگذار خبرنگاران در جامعه گفت: خبرنگاران همراهان پلیس در مسیر ارتقای امنیت اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ افراسیاب زاهدنیا ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفدهم مرداد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و تبریک به مناسبت روز خبرنگار، از تلاش‌های شبانه‌روزی خبرنگاران و اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و رویدادهای شهرستان شفت قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه و رسالت خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاری حرفه‌ای ارزشمند و در عین حال مسئولیت‌آور است و خبرنگاران با حضور در متن جامعه، مسائل و دغدغه‌های مردم را شناسایی و به مسئولان و افکار عمومی منتقل می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت افزود: خبرنگاران نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی دارند و نحوه انعکاس اخبار و رویدادها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افکار عمومی و اعتماد مردم داشته باشد.

زاهدنیا با تأکید بر ضرورت امانت‌داری در عرصه خبررسانی تصریح کرد: انتقال دقیق، صحیح و به‌موقع اخبار از اهمیت بالایی برخوردار است و رسانه‌ها با رعایت اصول حرفه‌ای می‌توانند از انتشار شایعات و اخبار نادرست جلوگیری کنند.

وی خبرنگاران را همراه و همکار پلیس در مسیر ارتقای امنیت اجتماعی دانست و ادامه داد: همکاری و تعامل میان مجموعه انتظامی و اصحاب رسانه می‌تواند زمینه‌ساز اطلاع‌رسانی بهتر، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت بیشتر مردم در تأمین نظم و امنیت باشد.

فرمانده انتظامی شفت با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی درباره مسائل و آسیب‌های اجتماعی، هشدارهای انتظامی و راه‌های پیشگیری از وقوع جرم، از جمله ظرفیت‌های مهم رسانه‌هاست که می‌تواند به افزایش آگاهی شهروندان و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

زاهدنیا همچنین نقش رسانه‌ها را در تقویت احساس امنیت در جامعه مؤثر دانست و بیان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس صحیح اقدامات پلیس، ارائه آموزش‌های لازم به شهروندان و پرهیز از انتشار اخبار نادرست، در افزایش احساس آرامش و امنیت عمومی نقش‌آفرینی کنند.

وی بر تداوم تعامل پلیس با خبرنگاران و اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: مجموعه انتظامی شهرستان شفت از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی، آموزش همگانی و ارتقای امنیت اجتماعی استقبال می‌کند.

در پایان این نشست، از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان شفت به پاس تلاش‌های آنان در عرصه اطلاع‌رسانی و انعکاس اخبار و رویدادهای شهرستان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.

کد مطلب 6914327

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