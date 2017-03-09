به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان در سومین جلسه کارگروه رسانه و تبلیغات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان از هفت فرایند در پیشگیری از وقوع جرم یادکرد و گفت: ارتقای آگاهی عمومی، توجه، ارشاد، هشدار و انزار ازجمله موارد در پیشگیری اولیه است که از طریق رسانه‌ها می‌توان به آن پرداخت.

محمد حسینی گفت: برهم زدن محیط و موقعیت‌های جرم، سلب ابزار و فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش خطرپذیری به‌عنوان پیشگیری ثانویه است که در این بخش نیروهای امنیتی و انتظامی وارد عمل می‌شوند.

وی ادامه داد: اجرای عدالت کیفری به‌عنوان پیشگیری ثانویه است که دستگاه قضا آن را انجام می‌دهد.

وی بابیان اینکه اصول فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرم نتیجه‎بخش است، اظهار کرد: بسیاری از پرونده‎ها در دادگستری مربوط به آسیب‎هایی چون طلاق و اعتیاد است؛ شیوع این آسیب‎ها ناشی از پایین بودن آستانه صبر و تحمل مردم است که تنها با تلاش و مساعدت اصحاب رسانه می‎توان به شناسایی این آسیب‎ها پرداخت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان در خاتمه نقد رسانه‎ها از مشکلات جامعه را مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه‎ها در وضعیت کنونی باید مشکلات جامعه را رصد، نقد و البته راهکار مناسب نیز پیشنهاد دهند چراکه یکی از مشکلات گریبان گیر جامعه ما نقد بدون راهکار و واکاوی علت‌های یک مشکل در جامعه است.

رسانه‌ها در انتخابات اعتدال را رعایت کنند

در ادامه این جلسه یک فعال رسانه‌ای به تعامل و اعتدال رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: بهتر است در زمان انتخابات رسانه‌های طرفداران هر جناح، اعتدال را رعایت کنند.

عبدالحمید آخوندی خواستار پرهیز رسانه‌ها از تهمت و افترا به سرمایه‌های اجتماعی انتخابات شد و افزود: بهتر است عدالت و اخلاق در رسانه‌ها برای تبلیغات کاندیداها لحاظ شود.

نقش آموزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی بی‌بدیل است

کارشناس پژوهش آسیب‌های اجتماعی صداوسیمای استان در ادامه این جلسه خواستار اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی شد و گفت: پرداختن به علل آسیب‌ها و یافتن راهکار از اقدامات بعدی است که باید به آن توجه شود.

سوده ترشیزی به نقش آموزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: نداشتن مهارت در مواجه با شرایط مختلف هنگام ارتکاب جرم و آسیب‌های اجتماعی بسیار تأثیرگذار است.

وی به نقش پایگاه‌های دینی و مذهبی اشاره کرد و گفت: نیاز است از ظرفیت مردمی برای پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره جست.

تولیدات رسانه مطابق با ذائقه مخاطب نیست

یک مسئول گلستانی در خاتمه این نشست از کاهش مخاطب رسانه‌ها اظهار نارضایتی کرد و گفت: آنچه تولید می‌شود مطابق باسلیقه مخاطب نیست بر همین اساس نیاز است به ذائقه فرهنگی مردم توجه ویژه شود.

وی خواستار افزایش سواد رسانه‌ای در استان شد و افزود: نبود سواد رسانه‌ای یک خلأ جدی است که باید موردتوجه قرار بگیرد.

وی بابیان این نکته که ظرفیت و قابلیت بومی و محلی در رسانه افزایش یابد، گفت: با استفاده از خلاقیت می‌توان تولید محتوا کرد تا جوانان به سمت دیگری نروند.

این مسئول گلستانی در خاتمه به رسانه‌هایی که اقدام به سیاه نمایی، تحقیر، افترا و تخریب سرمایه‌های اجتماعی می‌کنند هشدار داد و افزود: نیاز است این رسانه‌ها اخلاق حرفه‌ای را سرلوحه کار خود قرار دهند.

گفتنی است نقش رسانه در کنترل و پیگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی و نقش رسانه‌ها در ایجاد شورونشاط اجتماعی و مقابله با هجمه‌های روانی و رسانه‌های بیگانه در آستانه انتخابات دستور جلسه سومین جلسه کارگروه رسانه و تبلیغات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بود.