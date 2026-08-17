به گزارش خبرنگار مهر، لیلا رئیسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی امروز، همکاری و همدلی میان بخش خصوصی، مسئولان و رسانه‌ها بیش از گذشته ضرورت دارد و خبرنگاران حرفه‌ای می‌توانند با مطالبه‌گری دقیق و مسئولانه، مسائل و واقعیت‌های حوزه اقتصاد را به تصویر بکشند.

وی افزود: اگر رسانه‌ها در کنار بخش اقتصادی قرار گیرند و به‌صورت دقیق و منصفانه مشکلات را مطالبه و انعکاس دهند، بخش قابل توجهی از مسائل و موانع موجود قابل پیگیری و رفع خواهد بود.

رئیس خانه معدن استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت تشکل‌های بخش خصوصی بیان کرد: تشکل‌های بخش خصوصی بازوان حمایتی دولت و حلقه اتصال میان دولت و فعالان اقتصادی هستند و می‌توانند با ارائه نظرات کارشناسی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری نقش‌آفرینی کنند.

رئیسی ادامه داد: خانه معدن نیز به‌عنوان یکی از تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه معدن، نماینده فعالان این بخش است و تلاش می‌کند در چارچوب قوانین، مطالبات فعالان معدنی را پیگیری و مسائل و مشکلات این حوزه را به گوش مسئولان برساند.

وی تصریح کرد: زمانی که قرار است برای یک حوزه تخصصی قانون‌گذاری یا سیاست‌گذاری انجام شود، حضور فعالان همان حوزه و تشکل‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد؛ چراکه فعالان اقتصادی با مسائل و مشکلات موجود در میدان عمل و تبعات اجرای قوانین به‌صورت مستقیم مواجه هستند.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری گفت: گاهی تصمیماتی در سطح ملی و با یک نگاه کلی برای سراسر کشور اتخاذ می‌شود، در حالی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت‌های استان‌ها متفاوت است. اگر پیش از تصویب قوانین و مقررات از نظرات تشکل‌های تخصصی استفاده شود، می‌توان از وضع قوانین غیرقابل اجرا و ایجاد موانع جدید برای فعالان اقتصادی جلوگیری کرد.

رئیسی با اشاره به برخی مشکلات موجود در اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه معدن، افزود: برخی موضوعات پیش‌بینی‌شده در این برنامه در کشور یا به‌طور کامل اجرا نشده یا در مواردی با نواقص جدی مواجه بوده است. استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی می‌تواند به شناسایی این مشکلات پیش از اجرای قوانین و ارائه راهکارهای عملی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری واقعی در تشکل‌های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: افرادی که در تشکل‌ها مسئولیت می‌پذیرند باید منافع عمومی فعالان اقتصادی را دنبال کنند و هدفشان صرفاً تأمین منافع شخصی یا مطرح شدن نباشد. کار تشکیلاتی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که بر پایه مسئولیت‌پذیری، مطالبه‌گری و پیگیری مسائل عمومی شکل بگیرد.

رئیس خانه معدن استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تغییر نگاه فعالان معدنی استان نسبت به فعالیت تشکلی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ انجمن شن و سنگ لاشه استان را تأسیس کردیم و طی چهار سال فعالیت، خوشبختانه نگاه فعالان حوزه معدن به کار تشکیلاتی تغییر کرده است.

رئیسی افزود: در گذشته میان فعالان این حوزه اعتماد و همدلی کافی وجود نداشت و بسیاری از فعالان یکدیگر را رقیب می‌دانستند، اما امروز کار تشکیلاتی توانسته زمینه همدلی و همکاری بیشتری میان فعالان معدنی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه عبور از شرایط سخت اقتصادی نیازمند همکاری همه بخش‌هاست، گفت: امیدواریم با همراهی بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه و مسئولان و با صبر و همدلی بتوانیم از شرایط دشوار کنونی عبور کنیم و برای سربلندی ایران عزیزمان تلاش کنیم.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری همچنین خواستار تقویت نگاه مسئولان به تشکل‌های بخش خصوصی شد و بیان کرد: انتظار ما این است که مسئولان، تشکل‌ها را به‌عنوان یک بازوی همکاری و مشورتی ببینند، نه مجموعه‌ای خارج از ساختار تصمیم‌گیری.

رئیسی ادامه داد: خوشبختانه امروز در حوزه معدن استان، شاهد تعامل و همکاری مناسبی میان مسئولان و تشکل‌های تخصصی هستیم و مسائل و مشکلات با نگاه همدلانه و در فضایی صمیمی بررسی می‌شود. این نوع همکاری می‌تواند امید و انگیزه بیشتری در میان فعالان اقتصادی ایجاد کند.