رضا علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی ویژه بانوان و آقایان از ۲۴ مردادماه در بجنورد آغاز شده و به مدت پنج روز در ورزشگاه ۱۹ مهر این شهر ادامه دارد.

رئیس هیئت دوومیدانی خراسان‌شمالی افزود: در این دوره ۲۴ نفر از مربیان واجد شرایط در رشته دوومیدانی حضور دارند و مباحث آموزشی و تخصصی این رشته را فرا می‌گیرند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این دوره، ارتقای سطح فنی مربیان و همچنین افزایش تعداد مربیان متخصص و توانمند در رشته دوومیدانی در سطح خراسان‌شمالی است تا زیرساخت‌های ورزشی منطقه تقویت شود.