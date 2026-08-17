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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

علی‌آبادی: دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی در بجنورد برگزار شد

علی‌آبادی: دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی در بجنورد برگزار شد

بجنورد- رئیس هیئت دوومیدانی خراسان‌شمالی گفت: دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی ویژه بانوان و آقایان با حضور ۲۴ نفر از مربیان واجد شرایط در بجنورد برگزار شد.

رضا علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی ویژه بانوان و آقایان از ۲۴ مردادماه در بجنورد آغاز شده و به مدت پنج روز در ورزشگاه ۱۹ مهر این شهر ادامه دارد.

رئیس هیئت دوومیدانی خراسان‌شمالی افزود: در این دوره ۲۴ نفر از مربیان واجد شرایط در رشته دوومیدانی حضور دارند و مباحث آموزشی و تخصصی این رشته را فرا می‌گیرند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این دوره، ارتقای سطح فنی مربیان و همچنین افزایش تعداد مربیان متخصص و توانمند در رشته دوومیدانی در سطح خراسان‌شمالی است تا زیرساخت‌های ورزشی منطقه تقویت شود.

کد مطلب 6919572

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