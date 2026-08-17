به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: هنوز به تفاهمی با ایران دست نیافته‌ایم، اما گفت‌وگوهای مثبت و فعالی داشته‌ ایم.

وی مدعی شد که گفت‌وگوهای آمریکا با بخش‌های مختلف دولت ایران، بیش از هر زمان دیگری جدی و گسترده شده است.



کوشنر در گفت وگو با فاکس نیوز: دیدار ما با حماس «بسیار دوستانه» بود



وی در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز نیز گفت: دیدار ما با حماس «بسیار دوستانه» بود و آنها حرف‌های درست زدند؛ به همین دلیل به آنها فرصت خواهیم داد تا این موضوع را ثابت کنند.

جرد کوشنر با تکرار این اظهاراتش که "حماس حرف‌های درستی زد" در عین حال با تروریستی خواندن این جنبش مقاومت که به صورت مشروع در صدد احقاق حقوق مردم فلسطین است، مدعی شد: اما اعتماد به یک سازمان تروریستی که دست به چنین جنایاتی زده، سخت است.

وی با بیان این که "همه‌چیز به اقدامات حماس و اقدامات عملی آن بستگی خواهد داشت"، گفت: امیدوارم که آنها در اظهاراتشان صادق باشند.

کوشنر همچنین گفت: ممکن است پیشرفت خیلی زود حاصل شود، اما به همکاری هر دو طرف نیاز داریم و امیدواریم بتوانیم به پیش برویم.

وی در بخش دیگری از گفت وگویش با فاکس نیوز با ادعای این که نگرانی های اسرائیل قابل قبول است؛ افزود: تل آویو این نگرانی ها را مطرح کرده و واشنگتن توانسته است آنها را بررسی و برخی سوءتفاهم‌ها درباره این طرح را برطرف کند.

کوشنر در ادامه ادعاهای خود افزود که در مذاکرات با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل درباره خلع سلاح غزه پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.

وی بار دیگر با حمایت تمام قد از رژیم تل آویو مدعی شد که در صورت وجود هرگونه تهدید قریب‌الوقوع، آمریکا حق اسرائیل برای دفاع از خود را محدود نخواهد کرد.

کوشنر همچنین گفت: می‌توانیم در ۳۰ روز شاهد پیشرفت باشیم و امیدواریم در ۶۰ تا ۹۰ روز، روند خارج کردن سلاح‌ها آغاز شود و پیشرفت حاصل شود.



روایت آکسیوس از گفت وگوی کوشنر و نتانیاهو



در همین راستا، یک مقام آمریکایی که به نامش اشاره نشده به پایگاه خبری آکسیوس گفت: کوشنر به نتانیاهو گفته است که آخرین دیدار وی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امورخاورمیانه با رهبران حماس به توافقی منجر شده که بر اساس آن، همه اسیران اسرائیلی آزاد شوند.

این مقام آمریکایی افزود: کوشنر به نتانیاهو تأکید کرده است که شنیدن مستقیم دیدگاه رهبران حماس درباره آمادگی آنها برای خلع سلاح اهمیت دارد.

این مقام آمریکایی بدون اشاره به نقض مکرر توافق های گذشته توسط رژیم عهد شکن رژیم صهیونیستی گفت که کوشنر و نتانیاهو بر سر تشکیل سازوکاری در غزه برای رصد موارد نقض توافق و رسیدگی به نگرانی‌های اسرائیل توافق کرده‌اند.



این مقام آمریکایی افزود: کوشنر گفته است که روند خلع سلاح با تحویل سلاح‌های حماس به دولت تکنوکرات فلسطینی آغاز خواهد شد.



مقام مذکور اضافه کرد: نتانیاهو نیز متعهد شده است تا اقداماتی برای بهبود وضعیت انسانی در غزه، به‌ویژه در زمینه آب و فاضلاب انجام دهد.



این مقام آمریکایی گزارش داد که کوشنر همچنین به نتانیاهو گفته که واشنگتن از اسرائیل می‌خواهد تا در غزه گام‌های کوچکی بردارد و جدیت حماس را در بوته آزمایش قرار دهد.

در سایه همین تحولات مربوط به غزه، شبکه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داد که به نظامیان اسرائیلی دستور داده شده که خط زرد در نوار غزه را به سمت غرب گسترش ندهند.