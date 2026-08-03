ابعاد فکری و تاریخی انجمن حجتیه در نشست تخصصی تبریز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست‌های «خشت کج» به همت واحد فرق و ادیان اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی و با حضور طلاب و روحانیون طرح امین، همچنین مدیران مؤسسات و تشکل‌های قرآنی ظهر دوشنبه در تبریز برگزار شد.

در این نشست‌ها، حجت‌الاسلام رضا اکبری آهنگر، از مدرسان حوزه و دانشگاه، به تشریح دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود درباره پیشینه، مبانی فکری و ابعاد مختلف فعالیت‌های انجمن حجتیه پرداخت.

بررسی روند شکل‌گیری انجمن حجتیه، مبانی اندیشه‌ای این جریان، نقد برخی دیدگاه‌ها و عملکردهای منتسب به آن و همچنین بررسی تأثیرات این جریان بر موضوع مهدویت و انتظار، از محورهای مطرح‌شده در این نشست‌های تخصصی بود.

برگزارکنندگان اعلام کردند این سلسله نشست‌ها با هدف ارتقای آگاهی مخاطبان و تبیین مباحث مرتبط با جریان‌های فکری و اعتقادی در دستور کار واحد فرق و ادیان اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی قرار گرفته است.