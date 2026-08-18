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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۶

سازهای «رتوریک» در تالار وحدت کوک می‌شود

سازهای «رتوریک» در تالار وحدت کوک می‌شود

تازه ترین ارکستر «رتوریک» به رهبری ارکستر رضا مریوند روز دوشنبه دوم شهریور در تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت ارکستر «رتوریک» به رهبری رضا مریوند، دوشنبه ۲ شهریور با اجرای آثاری از آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

ارکستر «رتوریک» در این اجرا سمفونی شماره ۵ شوبرت و کنسرتو ابوا شماره ۱۱ آلبینونی را اجرا می‌کند و آثاری از آهنگسازانی چون چایکوفسکی، شوستاکوویچ، برامس، سن‌سانس و پیاتزولا نیز در برنامه این کنسرت قرار دارد.

همچنین در این اجرا، فربد لطیفی به عنوان کنسرت مایستر، سلمان صفاریان سولیست ابوا و بردیا شمس سولیست ویولن، ارکستر «رتوریک» را همراهی می‌کنند.

کنسرت ارکستر «رتوریک» دوشنبه ۲ شهریور از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این اجرا به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.

کد مطلب 6919911
علیرضا سعیدی

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