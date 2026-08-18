به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت ارکستر «رتوریک» به رهبری رضا مریوند، دوشنبه ۲ شهریور با اجرای آثاری از آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

ارکستر «رتوریک» در این اجرا سمفونی شماره ۵ شوبرت و کنسرتو ابوا شماره ۱۱ آلبینونی را اجرا می‌کند و آثاری از آهنگسازانی چون چایکوفسکی، شوستاکوویچ، برامس، سن‌سانس و پیاتزولا نیز در برنامه این کنسرت قرار دارد.

همچنین در این اجرا، فربد لطیفی به عنوان کنسرت مایستر، سلمان صفاریان سولیست ابوا و بردیا شمس سولیست ویولن، ارکستر «رتوریک» را همراهی می‌کنند.

کنسرت ارکستر «رتوریک» دوشنبه ۲ شهریور از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این اجرا به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.