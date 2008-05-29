مطالعات ژئوتکنیکی در اجرای شبکه های زهکشی از بروز خسارت جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدمجتبی رضوی نبوی پیش از ظهر امروز در اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در کرج اظهار داشت: امروزه برای طراحی بهینه، اقتصادی و مطمئن هر نوع منابع، انجام مطالعات ژئوتکنیک لازم است به نحوی که انجام این مطالعات در سازههای بزرگ اجتناب ناپذیر و در سازه های متوسط و کوچک برای طراحی بهینه و اقتصادی مورد نیاز است.

وی افزود: میزان عملیات اکتشافی ژئوتکنیک نباید کم باشد به نحوی که منجر به اطلاعات ناقص و در نتیجه طراحی نامناسب و بروز خسارت شود و نه آنقدر زیاد باشد که موجب تحمیل هزینه سنگین و طولانی شدن زمان مطالعه به صورت نامعقول شود.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: مطالعات ژئوتکنیک در طول کانال، زهکش، سازه های مربوط و تاسیسات آبگیری و انحراف آب باید به منظور شناسایی مصالح و تعیین مشخصات آن برای ساخت کانال و زهکش، تعیین ظرفیت باربری پی برای احداث سازه، تعیین میزان یونهای سولفات، کلرور،کل املاح محلول و مقدار گچ، کنترل شرایط خاص نظیرروانگرایی، واگرایی و تورم خاک، تعهدات لازم برای جلوگیری از اثرات نامطلوب افزایش سطح آب زیرزمینی پس از اجرای طرح و نفوذ و نشت آب از کانال و عملیات آبیاری انجام گیرد.

وی یادآور شد: علت تخریب در سطح شبکه های آبیاری و زهکشی را محدودیت مطالعاتی در مراحل اول و دوم پروژه ها، عدم امکان شناسایی دقیق منابع قرضه در برخی مناطق است.

رضوی نبوی عنوان کرد: همچنین علت و عوامل ایجاد ترک در سازه ها، نوع مصالح مصرفی شامل شن، ماسه آب و سیمان و طرح اخلاط بتن، خاک خاکریزی جسم کانال، عوامل انسانی و تورم خاک بستر است.

به گفته این مسئول عمیق شدن مطالعات، توجه لازم به مطالعات ژئوتکنیک توسط کارفرما و مشاور و ایجاد تمهیدات لازم جهت استفاده از خاکهای مناسب جهت زهکشی است و در صورت انجام این اقدامات هزینه های زهکشی و بهره برداری از زهکشها به صورت چشمگیری کاهش می یابد.