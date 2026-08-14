احتمالا امسال آیفون ۱۸ عرضه نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، انتظار می‌رود اپل طبق روال معمول، در سپتامبر ۲۰۲۶ رویداد معرفی محصولات جدید خود را برگزار کند.

با این حال، بر اساس شایعات، تمرکز این رویداد بر به‌روزرسانی مدل‌های رده‌بالای Pro و همچنین معرفی یک نسخه حتی گران‌تر با نام اولترا خواهد بود.

در این صورت، نسخه به‌روزشده مدل پایه این دستگاه، یعنی آیفون ۱۸ معمولی، ممکن است تا بهار سال آینده عرضه نشود.

مدت‌هاست شایعاتی درباره تغییر برنامه زمانی عرضه محصولات اپل مطرح است، اما گزارش جدیدی از روزنامه اقتصادی Economic Daily News تایوان اعتبار بیشتری به این جدول زمانی احتمالی داده است.

این گزارش به جلسه اعلام درآمد شرکت Pegatron، یکی از تأمین‌کنندگان اپل و تولیدکننده تایوانی محصولات الکترونیکی، استناد کرده است. طبق این گزارش، مدیران شرکت گفته‌اند که سری آیفون ۱۸ پرو در پاییز امسال به‌روزرسانی خواهد شد، اما مدل پایه تا سه‌ماهه اول سال آینده عرضه نخواهد شد.

همزمان با آن، نسخه جدیدی از آیفون ایر و همچنین «آیفون۱۸ای »جدید نیز عرضه خواهد شد. اپل در ماه مارس امسال «آیفون۱۷ ای» را عرضه کرد، مدلی ارزان‌تر که محدودیت‌هایی از جمله پردازنده کندتر و سیستم دوربین ساده‌تر دارد. این اقدام در آن زمان به‌عنوان نشانه‌ای از برنامه جدید اپل برای عرضه مرحله‌ای مدل‌های آیفون تلقی شد.

انتظار می رود به جای این مدل‌های ارزان‌تر، رویداد سپتامبر اپل شاهد معرفی آیفون۱۸ اولترا و نخستین نسخه اولترا آیفون باشد. بر اساس شایعات گسترده، این مدل اولترا نخستین دستگاه تاشوی اپل خواهد بود و ممکن است قیمت آن به‌مراتب بیشتر از هر آیفونی باشد که تاکنون ساخته شده است.

مدت‌هاست شایعاتی درباره تغییر برنامه عرضه آیفون توسط اپل وجود دارد؛ به این صورت که عرضه مدل‌های پایه به ماه‌های بعدی سال موکول شود. با این حال، این برنامه ممکن است در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود تراشه که صنعت فناوری را تحت تأثیر قرار داده، اهمیت بیشتری پیدا کرده باشد.

اپل در آخرین جلسه اعلام درآمد خود گفت که برای تأمین تراشه کافی جهت پاسخگویی به تقاضای مدل‌های فعلی آیفون با مشکل مواجه است. افزایش قیمت تراشه‌ها نیز که ناشی از تقاضای صنعت هوش مصنوعی برای همین تراشه‌هاست، باعث شد اپل در اوایل سال جاری قیمت محصولاتی از جمله آیپد و مک را افزایش دهد.