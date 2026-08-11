فاطمه حیدری، همبنیانگذار پوشاک ایرانی-اسلامی فازین، با اشاره به چالشها و موانع موجود در این صنعت در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از چالشهای صنعت پوشاک ایرانی-اسلامی که با آن مواجه هستیم، حفظ تعادل بین مد و پوشش اسلامی است. مد روز گاهی به سمت طرحهای بدننما یا استفاده از پارچههای بسیار نازک میرود و ما باید طرحهایی را انتخاب کنیم که با ارزشهای ما همخوانی داشته باشند و مواردی را که با این ارزشها در تضاد هستند، کنار بگذاریم. چالش دوم نیز تأمین پارچه باکیفیت و مناسب است.
حیدری افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای واردات، پیدا کردن پارچهای که هم کیفیت خوبی داشته باشد، هم متناسب با فصل و مد روز طراحی شده باشد و هم قیمت تمامشده قابل قبولی داشته باشد، بسیار سخت شده. چالش دیگر، رقابت با محصولات ارزان قیمت و بیکیفیت وارداتی است. بسیاری از مشتریان در وهله نخست فقط به قیمت توجه می کنند، اما ما تلاش میکنیم کیفیت دوخت و پارچه را فدای کاهش قیمت نکنیم؛ چراکه هدف ما تنها یکبار فروش نیست، بلکه میخواهیم برندی قابلاعتماد بسازیم تا مشتری با اطمینان دوباره به سراغ محصولات ما بیاید.
همبنیانگذار پوشاک ایرانی-اسلامی فازین، درباره مطالبه تولیدکنندگان این صنف از دولت گفت: چیزی که ما به عنوان تولیدکننده پوشاک اسلامی به آن نیاز داریم، دسترسی آسانتر به مواد اولیه با کیفیت، معافیتها یا تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان واقعی و مهمتر از همه، ثبت و حفاظت از طرحهاست تا کسی نتواند به راحتی حاصل زحمات یک طراح را کپی کند. اگر این بسترها فراهم شود، تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری خواهند کرد و در نتیجه کیفیت محصولات نیز بالا میرود.
او، با اشاره به ناکافی و زمانبر بودن برخی حمایتهای تسهیلاتی و اداری از تولیدکنندگان، بیان کرد: صادقانه بخواهم بگویم، در سالهای اخیر گامهایی برای حمایت از تولیدکنندگان برداشته شده است؛ مثل برگزاری نمایشگاهها، دورههای آموزشی و برخی حمایتهای تسهیلاتی. اما این حمایتها هنوز کافی و مستمر نیست. بسیاری از طراحان و تولیدکنندگان خرد، مثل ما، بهسختی میتوانند به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند و فرآیندهای اداری گاهی آنقدر زمانبر است که فرصتهای بازار از دست میرود.
حیدری، به تشریح اهمیت نمایشگاهها در معرفی برندهای کوچک پرداخت و گفت: نمایشگاهها اگر به درستی برگزار شوند، فرصت مناسبی برای معرفی برندهای کوچک هستند. نمایشگاه یک فرصت طلایی است؛ چرا که مشتری میتواند بهصورت حضوری کیفیت پارچه و دوخت را لمس کند و در نتیجه اعتماد راحتتر شکل میگیرد. همچنین نمایشگاه محلی برای آشنایی با دیگر تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و رسانههاست و میتواند به توسعه همکاری های تجاری منجر شود.
همبنیانگذار پوشاک ایرانی-اسلامی فازین، با اشاره به استقبال بانوان ایرانی از پوشش ایرانی-اسلامی و ظرفیتهای این صنعت، گفت: من به آینده این صنعت خوشبین هستم؛ زیرا تقاضا واقعاً وجود دارد. نسل جدید بانوان محجبه به دنبال پوششی هستند که هم شیک باشد و هم با هویت و اعتقاداتشان همخوانی داشته باشد. رشد فروش آنلاین و شبکههای اجتماعی نیز فرصت بزرگی برای توسعه این صنعت به شمار میرود.
او، افزود: اما تهدیدهایی نیز وجود دارد؛ از جمله واردات بیرویه پوشاک ارزان، نبود حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی، نوسانات اقتصادی که قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و متأسفانه کپیبرداری از طرحها، بدون آنکه حمایت حقوقی مؤثری از طراحان وجود داشته باشد. اگر این مسائل مدیریت شوند، آینده این صنعت میتواند بسیار درخشان باشد؛ بهویژه اینکه ظرفیت عظیم هنر و فرهنگ ایرانی را نیز در اختیار داریم.
حیدری، درباره فرآیند طراحی محصولات این مجموعه با رویکرد ایرانی-اسلامی، گفت: فعالیت حرفهای این مجموعه از حدود یک سال پیش و با راهاندازی فروشگاه آنلاین آغاز شده است. فرآیند طراحی ما به این شکل است که ترندهای روز دنیای مد را با فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی تلفیق میکنیم و پس از نمونهسازی، محصولات وارد مرحله تولید میشوند. بهنظر من یک طراحی موفق باید به طور همزمان سه ویژگی داشته باشد: پوشش کامل و رعایت موازین شرعی، زیبایی و هماهنگی با مد روز، و راحتی در استفاده روزمره.
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