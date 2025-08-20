امحاء بیش از هزار هکتار از مزارع آلوده به پساب‌ فاضلاب در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، کامران میرحاجی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نزدیک به ۱۰۰ پرونده قضائی در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در استان تشکیل شده است. از این تعداد، ۴۲ پرونده با صدور کیفرخواست به مراحل بعدی رسیدهاند و پنج پرونده همچنان در دست بررسی قرار دارند که متهمان این پروندهها در بازداشت به سر میبرند. سایر پروندهها نیز با اخذ تعهد و صدور قرارهای قانونی، مختومه اعلام شدهاند.
وی به موضوع کشت مزارع با پساب فاضلاب در اطراف شیراز اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری این پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است و امسال بیش از ۱۰۰۰ هکتار از مزارع آلوده به این پسابها امحاء شده است.
میرحاجی با اشاره به اینکه هیچگونه چشمپوشی در این زمینه صورت نگرفته و دادستانی پیگیر حل ریشهای این معضل است، افزود: هر اقدامی که سلامت عمومی را تهدید کند، با برخورد قاطع دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.
دادستان مرکز فارس از راهاندازی معاونت فضای مجازی در دادگستری فارس از ابتدای اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، شناسایی و ثبت تمامی درگاههای فعال در فضای مجازی است.
میرحاجی تصریح کرد: کمیته صلح و سازش فعالان مجازی و رسانه نیز با حضور چهرههای برجسته و پیشکسوتان عرصه رسانه تشکیل خواهد شد تا به شکایات و اختلافات مربوط به این حوزه رسیدگی کند.
نظر شما