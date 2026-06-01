به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله خوشبخت گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی شهروندان و جلوگیری از ورود محصولات آلوده به چرخه مصرف، عملیات گسترده امحای مزارع گندم و جو در مناطق جنوب شرق شیراز از جمله اطراف روستای گردخون اجرا شد.

وی افزود: این مزارع که با استفاده از آب‌های نامتعارف و غیرمجاز آبیاری می‌شدند، پس از بررسی‌های میدانی و هماهنگی‌های قانونی، با حضور عوامل شهرداری، دستگاه‌های نظارتی و همراهی نیروی انتظامی امحا شدند.

خوشبخت با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان اظهار داشت: در جریان این عملیات، یک دستگاه کمباین که در حال برداشت محصول از اراضی آلوده بود، توقیف و با هماهنگی نیروی انتظامی به انبار شهرداری منتقل شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: شهرداری شیراز با همکاری دستگاه‌های مسئول، برخورد با آبیاری مزارع با آب‌های نامتعارف را به‌صورت جدی و مستمر دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد سلامت شهروندان قربانی تخلفات سودجویانه شود.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آبیاری غیرمجاز و مشکوک، موارد را از طریق سامانه‌های ارتباط مردمی اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.