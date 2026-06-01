  1. استانها
  2. فارس
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

امحای ۳۰۰ هکتار از مزارع آلوده به آب‌های نامتعارف در جنوب شرق شیراز

امحای ۳۰۰ هکتار از مزارع آلوده به آب‌های نامتعارف در جنوب شرق شیراز

شیراز-معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از اجرای عملیات گسترده امحای حدود ۳۰۰ هکتار از مزارع گندم و جو آبیاری‌شده با آب‌های نامتعارف در جنوب شرق شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله خوشبخت گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی شهروندان و جلوگیری از ورود محصولات آلوده به چرخه مصرف، عملیات گسترده امحای مزارع گندم و جو در مناطق جنوب شرق شیراز از جمله اطراف روستای گردخون اجرا شد.

وی افزود: این مزارع که با استفاده از آب‌های نامتعارف و غیرمجاز آبیاری می‌شدند، پس از بررسی‌های میدانی و هماهنگی‌های قانونی، با حضور عوامل شهرداری، دستگاه‌های نظارتی و همراهی نیروی انتظامی امحا شدند.

خوشبخت با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان اظهار داشت: در جریان این عملیات، یک دستگاه کمباین که در حال برداشت محصول از اراضی آلوده بود، توقیف و با هماهنگی نیروی انتظامی به انبار شهرداری منتقل شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: شهرداری شیراز با همکاری دستگاه‌های مسئول، برخورد با آبیاری مزارع با آب‌های نامتعارف را به‌صورت جدی و مستمر دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد سلامت شهروندان قربانی تخلفات سودجویانه شود.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آبیاری غیرمجاز و مشکوک، موارد را از طریق سامانه‌های ارتباط مردمی اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6846839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها