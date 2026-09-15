به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلامعباس حسینی با اشاره به نقش راهبردی این مجتمع در تأمین انرژی کشور، بیان کرد: پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی با سهم نزدیک به ۷۰ درصدی در تأمین سبد انرژی کشور، مأموریتی مهم و تعیینکننده در پایداری جریان گاز به شبکه سراسری به عهده دارند و کارکنان و متخصصان مجتمع با عزمی جدی برای ایفای این مسئولیت در زمستان پیشرو آماده میشوند.
وی با تأکید بر اهمیت آمادگی حداکثری برای عبور موفق از ماههای سرد سال افزود: تلاش شبانهروزی کارکنان، متخصصان و گروههای عملیاتی و تعمیراتی مجتمع، در چارچوب برنامههای دقیق، منظم و هدفمند دنبال میشود تا پالایشگاهها با آمادگی ۱۰۰ درصدی وارد زمستان شوند و گاز مورد نیاز هموطنان بهصورت پایدار و ایمن تأمین شود.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به رویکرد این مجموعه در استفاده از توان داخلی تصریح کرد: از آغاز تعمیرات اساسی امسال تاکنون، ۱۰۰ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز از ظرفیت شرکتهای سازنده داخلی، شرکتهای دانشبنیان و محصولات ساخت بار اول تأمین شده است. این موضوع گامی مهم در مسیر خودکفایی، کاهش وابستگی و تقویت زنجیره تأمین داخلی به شمار میآید.
حسینی ادامه داد: تکیه بر توان متخصصان داخلی و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، افزون بر تأمین نیازهای عملیاتی مجتمع، زمینهساز توسعه فناوری، بومیسازی تجهیزات راهبردی و افزایش تابآوری صنعت گاز کشور است و این مسیر با جدیت ادامه مییابد.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتها و فناوریهای جدید در پالایشگاههای مجتمع گفت: ارتقای فناوری و استفاده از راهکارهای نو، از محورهای اصلی برنامههای مجتمع گاز پارس جنوبی است و تلاش میکنیم با بهرهگیری از همه ظرفیتهای فناورانه، سطح بهرهوری، قابلیت اطمینان تجهیزات و پایداری تولید را بیش از پیش ارتقا دهیم.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، گفت: مردم در کنار تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت گاز برای تأمین پایدار انرژی، با مدیریت و بهینهسازی مصرف گاز میتوانند نقش مهمی در صیانت از منابع ملی، جلوگیری از هدررفت انرژی و تداوم پایدار جریان گاز در روزهای سرد سال ایفا کنند؛ از این رو، رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، ضرورتی ملی و گامی مؤثر در حفظ سرمایههای کشور است.
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