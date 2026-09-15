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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

استفاده از تجهیزات ایرانی در تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های پارس جنوبی

استفاده از تجهیزات ایرانی در تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گازی این منطقه از آمادگی کامل برای تأمین پایدار گاز زمستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلامعباس حسینی با اشاره به نقش راهبردی این مجتمع در تأمین انرژی کشور، بیان کرد: پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی با سهم نزدیک به ۷۰ درصدی در تأمین سبد انرژی کشور، مأموریتی مهم و تعیین‌کننده در پایداری جریان گاز به شبکه سراسری به عهده دارند و کارکنان و متخصصان مجتمع با عزمی جدی برای ایفای این مسئولیت در زمستان پیش‌رو آماده می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی حداکثری برای عبور موفق از ماه‌های سرد سال افزود: تلاش شبانه‌روزی کارکنان، متخصصان و گروه‌های عملیاتی و تعمیراتی مجتمع، در چارچوب برنامه‌های دقیق، منظم و هدفمند دنبال می‌شود تا پالایشگاه‌ها با آمادگی ۱۰۰ درصدی وارد زمستان شوند و گاز مورد نیاز هم‌وطنان به‌صورت پایدار و ایمن تأمین شود.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به رویکرد این مجموعه در استفاده از توان داخلی تصریح کرد: از آغاز تعمیرات اساسی امسال تاکنون، ۱۰۰ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز از ظرفیت شرکت‌های سازنده داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات ساخت بار اول تأمین شده است. این موضوع گامی مهم در مسیر خودکفایی، کاهش وابستگی و تقویت زنجیره تأمین داخلی به شمار می‌آید.

حسینی ادامه داد: تکیه بر توان متخصصان داخلی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، افزون بر تأمین نیازهای عملیاتی مجتمع، زمینه‌ساز توسعه فناوری، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و افزایش تاب‌آوری صنعت گاز کشور است و این مسیر با جدیت ادامه می‌یابد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فناوری‌های جدید در پالایشگاه‌های مجتمع گفت: ارتقای فناوری و استفاده از راهکارهای نو، از محورهای اصلی برنامه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فناورانه، سطح بهره‌وری، قابلیت اطمینان تجهیزات و پایداری تولید را بیش از پیش ارتقا دهیم.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، گفت: مردم در کنار تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز برای تأمین پایدار انرژی، با مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز می‌توانند نقش مهمی در صیانت از منابع ملی، جلوگیری از هدررفت انرژی و تداوم پایدار جریان گاز در روزهای سرد سال ایفا کنند؛ از این رو، رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، ضرورتی ملی و گامی مؤثر در حفظ سرمایه‌های کشور است.

کد مطلب 6947983
طیبه بیات

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