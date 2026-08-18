به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد نائینیان، ظهر سه‌شنبه در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور بر ضرورت استمرار برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای سطح آموزش و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان تأکید کرد.

نائینیان اظهار کرد: این اجلاس با محوریت تبادل نظر مدیران و بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی در حال برگزاری است و فرصت مناسبی برای هم‌اندیشی در حوزه مسائل آموزشی کشور فراهم کرده است.

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان ورامین با اشاره به شعار «کیفیت و عدالت» افزود: ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بهره‌مندی برابر دانش‌آموزان از فرصت‌های آموزشی فراهم شود.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های استان تهران در سال گذشته عملکرد موفقی در حوزه آموزش داشته‌اند، گفت: این موفقیت حاصل تلاش، برنامه‌ریزی و همراهی مجموعه آموزش و پرورش و فرهنگیان بوده است.

نائینیان ادامه داد: تبادل تجربیات و بررسی راهکارهای اجرایی در این اجلاس می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش و بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری در مدارس کمک کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ورامین در پایان بر تداوم اقدامات و برنامه‌ریزی‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح آموزش، افزایش کیفیت یادگیری دانش‌آموزان و تحقق عدالت آموزشی از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه آموزش و پرورش است.