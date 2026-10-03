۳۸میلیارد وجوه کلاهبرداری شده به مالباختگان در گلپایگان بازگردانده شد

سرهنگ علی‌اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در۶ماهه نخست تلاش‌های شبانه‌روزی و اقدامات تخصصی پلیس فتا، وقوع جرائم سایبری در شهرستان گلپایگان ۲ درصد کاهش یافته و میزان کشفیات این حوزه نیز ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با پیگیری‌های تخصصی و اقدامات فنی پلیس، مبلغ ۳۸ میلیارد ریال از وجوهی که از شهروندان کلاهبرداری شده بود، شناسایی، استرداد و به مالباختگان بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان افزایش آگاهی عمومی، توجه شهروندان به هشدارهای پلیس و رعایت توصیه‌های پیشگیرانه را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در کاهش جرائم سایبری عنوان کرد.

سرهنگ محمدی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در فضای مجازی گفت: مجرمان سایبری همواره با شگردهای جدید درصدد سوءاستفاده از کاربران هستند، از این رو توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم و جلوگیری از خسارات مالی داشته باشد.