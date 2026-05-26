طیب ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبیین رسالت‌های این نهاد در خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: بنیاد شهید به‌عنوان یادگار ارزشمند امام راحل(ره)، در دو محور «خدمت‌رسانی» و «فعالیت‌های فرهنگی» با هدف حفظ شأن و کرامت ایثارگران فعالیت می‌کند.

ابراهیمی با بیان اینکه واحد پذیرش نخستین نقطه اتصال ایثارگران با بنیاد است، گفت: پرونده‌ها در این واحد، منطبق با چارچوب‌های قانونی «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری» بررسی می‌شود.

وی افزود: مستندات مربوط به احراز وضعیت شهادت و جانبازی، پس از بررسی‌های اولیه، برای طی مراحل قانونی ارجاع می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌های مشمول نیروهای مسلح برای تأیید نهایی به کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط در نیروهای مسلح و پرونده‌های غیرنظامی به کمیسیون‌های تشخیص مصادیق در بنیاد یا شوراهای مربوطه طبق قانون ارسال می‌شود.

به گفته وی، پس از احراز وضعیت و تعیین درصد جانبازی توسط کمیسیون پزشکی، اطلاعات در سامانه بنیاد ثبت و زمینه بهره‌مندی ایثارگران از خدمات قانونی فراهم می‌شود.

گلایه از رعایت‌نشدن سهمیه اشتغال ایثارگران

وی با تأکید بر ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر اختصاص ۲۵ درصد سهمیه استخدامی به این قشر، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی واحدهای تولیدی و صنعتی که از امکانات و بودجه‌های دولتی بهره‌مند هستند، سهم قانونی ایثارگران را در جذب نیرو رعایت نمی‌کنند که این مسئله نیازمند توجه جدی مسئولان است.

معاون تعاون بنیاد شهید کردستان افزود: علاوه بر پیگیری موضوع اشتغال، بنیاد با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای، دوره‌های مهارت‌آموزی را برگزار کرده که سال گذشته منجر به خوداشتغالی ۸۰ نفر از ایثارگران شده است.

بحران زمین و مسکن ایثارگران

ابراهیمی تأمین مسکن را دغدغه اصلی جامعه ایثارگری عنوان کرد و گفت: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف به تأمین زمین برای خانواده شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد است، اما به دلیل کمبود زمین و تحقق‌نیافتن کامل تفاهم‌نامه‌های مربوطه، بخش قابل‌توجهی از این عزیزان همچنان فاقد مسکن هستند.

وی افزود: لازم است برای سایر متقاضیان مسکن تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ شود.

ساماندهی گلزار شهدا و تکریم خانواده‌ها

وی به وضعیت گلزارهای شهدا نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و فرسودگی مزارها در مناطق روستایی، مرمت آن‌ها ضروری بوده و از مطالبات خانواده‌های شهدا است.

ابراهیمی ادامه داد: طبق قانون، نگهداری گلزارهای شهدا در شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در روستاها بر عهده دهیاری‌ها است و انتظار می‌رود این دستگاه‌ها به مسئولیت قانونی خود عمل کنند.

وی با اشاره به اجرای «طرح سپاس» برای تکریم خانواده‌های شهدا اظهار کرد: سال گذشته هفت هزار و ۱۱۶ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا در سطح استان انجام شد و بر اساس تأکیدات استاندار، دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به تداوم این دیدارها هستند.

معاون تعاون بنیاد شهید کردستان از ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری تخصصی به ایثارگران خبر داد و افزود: طی سال گذشته، چهار هزار و ۴۳۶ مورد مددکاری و آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای هزار و ۸۷ نفر ارائه شده است.

تکریم خانواده شهدای جنگ رمضان

ابراهیمی در پایان با اشاره به وجود ۸۷ شهید جنگ رمضان در استان، اظهار کرد: برای دلجویی و رصد مشکلات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم، ۸۶۰ دیدار با حضور استاندار، نماینده ولی‌فقیه در استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی انجام شده تا گامی در راستای تکریم این خانواده‌ها برداشته شود.