به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌ کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده تغییرات جوی در روزهای پیش رو است گفت: طی بازه زمانی سه‌شنبه تا پنج‌شنبه، شرایط برای افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به‌ویژه در مناطق جنوب، جنوب‌غربی و ارتفاعات استان فراهم است.

همچنین در سایر مناطق استان کرمان نیز طی این مدت، جوی نسبتاً آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: با تغییر الگوی جریانات و تقویت جریانات شمالی از روز جمعه، اغلب نقاط استان کرمان به‌ویژه مناطق شمال، شمال‌غرب و نوار شرقی تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر این پدیده منجر به خیزش گردوخاک، افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و در مناطق مستعد، وقوع توفان گردوخاک خواهد شد.

کارشناسان هواشناسی به شهروندان توصیه کردند با توجه به کاهش کیفیت هوا و احتمال وقوع توفان، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.