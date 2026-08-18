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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

پیش‌بینی جوی ناپایدار و افزایش دمای هوا در استان کرمان

پیش‌بینی جوی ناپایدار و افزایش دمای هوا در استان کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان از نفوذ جریانات شمالی و احتمال وقوع توفان گرد و خاک در مناطق شمال، شمال‌غرب و نوار شرقی این استان از روز جمعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌ کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده تغییرات جوی در روزهای پیش رو است گفت: طی بازه زمانی سه‌شنبه تا پنج‌شنبه، شرایط برای افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به‌ویژه در مناطق جنوب، جنوب‌غربی و ارتفاعات استان فراهم است.

همچنین در سایر مناطق استان کرمان نیز طی این مدت، جوی نسبتاً آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: با تغییر الگوی جریانات و تقویت جریانات شمالی از روز جمعه، اغلب نقاط استان کرمان به‌ویژه مناطق شمال، شمال‌غرب و نوار شرقی تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر این پدیده منجر به خیزش گردوخاک، افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و در مناطق مستعد، وقوع توفان گردوخاک خواهد شد.

کارشناسان هواشناسی به شهروندان توصیه کردند با توجه به کاهش کیفیت هوا و احتمال وقوع توفان، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

کد مطلب 6920402

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