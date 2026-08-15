  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

هشدار هواشناسی برای کاهش کیفیت هوا و خیزش گرد و خاک در استان کرمان

هشدار هواشناسی برای کاهش کیفیت هوا و خیزش گرد و خاک در استان کرمان

کرمان- هواشناسی کرمان نسبت به وزش باد نسبتا شدید تا شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی و نیمه شمالی این استان طی روزهای شنبه و یکشنبه هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر شنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز در برخی از مناطق جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان افزایش ابر و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه در نواحی شرقی و نیمه شمالی کرمان وزش باد نسبتا شدید تا شدید، خیزش گردوخاک، غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است و در نقاط مستعد، طوفان گردوخاک نیز محتمل می‌باشد.

بر اساس اعلام هواشناسی از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری نیز برای اغلب مناطق استان کرمان، جوی نسبتا پایدار گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6917086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه