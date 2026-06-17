به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتیروی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه مهارتآموزی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: عملکرد مجموعه استان، بهویژه در حوزه آموزشهای فنی و حرفهای، نشاندهنده حرکت رو به جلو و گامهای مؤثر در زمینه انعقاد تفاهمنامههای بین دستگاهی است.
وی افزود: جامعه هدف دستگاههای تخصصی در حال گسترش و رشد است و این موضوع به عنوان یکی از نقاط قوت استان نیازمند حمایت، تقویت و تداوم است.
فرماندار بویراحمد با بیان اینکه آموزش باید بهصورت پیوسته و در تمامی سطوح دنبال شود، تصریح کرد: آموزش مهارتآموزی باید در کنار آموزشهای رسمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد تا زمینه ارتقای توانمندی نیروی انسانی و افزایش فرصتهای اشتغال فراهم شود.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده در جلسه، بیان کرد: اقدامات انجامشده در حوزه آموزشهای تخصصی دستگاهها قابل تقدیر است، اما همچنان نیازمند تدوین و اجرای بستههای آموزشی عمومی و تخصصی متناسب با نیازهای استان هستیم.
بهشتی روی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای موجود در استان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، آبزیپروری و سایر بخشهای تولیدی، لازم است آموزشهای مهارتی هدفمند و متناسب با این ظرفیتها طراحی و اجرا شود تا بتوان از توانمندیهای بومی به بهترین شکل بهرهبرداری کرد.
فرماندار بویراحمد تأکید کرد: توسعه آموزشهای مهارتی و تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی، کاهش بیکاری و تحقق اهداف توسعهای استان است و همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.
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