بصیرت و ولایت‌ مداری مردم ریگان در دفاع از نظام مقدس زبانزد است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد آبیار، بعد از ظهر چهارشنبه درگفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور و همیشگی مردم شهرستان ریگان در صحنه‌های مختلف ملی و مذهبی، اظهار داشت: مردم شهرستان ریگان، همواره با بصیرت و هوشیاری مثال‌زدنی خود، در صف اول حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

وی افزود: از همان روزهای ابتدایی تجاوز رژیم های جنایتکار آمریکا و اسرائیل، مردم شریف ریگان در پیمان با رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، در مراسم عزاداری رهبر شهیدمان و در راستای حمایت از نیروهای مسلح، حضوری چشمگیر داشته‌اند و این حضور شبانه‌روزی در میادین و خیابان‌ها، نشان از عمق ولایت‌مداری و بصیرت مردم این دیار دارد.

فرماندار ریگان با تقدیر ویژه از صلابت، شکوه و عظمت حضور مردم، خاطرنشان کرد: حضور اقشار مختلف مردم، از جوانان و نوجوانان گرفته تا مجموعه‌های صنفی و خانواده‌ها، فضایی سرشار از همدلی و هم‌افزایی را در شهرستان به وجود آورده است.

آبیار، در ادامه به تلاش دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان در کنار مردم اشاره کرد و گفت: میزهای خدمتی در این تجمعات و مراسمات برپا شده تا مردم بتوانند مطالبات خود را به راحتی با مسئولین در میان گذاشته و راهکارها و راه حل‌های ارائه شده توسط مسئولین در اسرع وقت به دغدغه‌هایشان رسیدگی کند.

وی افزود: مسئولین اداری شهرستان ریگان نیز پا به پای مردم در کنار آنان حضور داشته و این روند ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تا هر زمان که نیاز باشد و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولین نظام بر حضور در صحنه باشد، مردم شهرستان ریگان در راستای حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته، در کف خیابان‌ها حضور خواهند داشت.