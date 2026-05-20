  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

بصیرت و ولایت‌ مداری مردم ریگان در دفاع از نظام مقدس زبانزد است

بصیرت و ولایت‌ مداری مردم ریگان در دفاع از نظام مقدس زبانزد است

ریگان- فرماندار ریگان گفت: مردم شهرستان ریگان، همواره با بصیرت و هوشیاری مثال‌زدنی خود، در صف اول حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد آبیار، بعد از ظهر چهارشنبه درگفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور و همیشگی مردم شهرستان ریگان در صحنه‌های مختلف ملی و مذهبی، اظهار داشت: مردم شهرستان ریگان، همواره با بصیرت و هوشیاری مثال‌زدنی خود، در صف اول حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

وی افزود: از همان روزهای ابتدایی تجاوز رژیم های جنایتکار آمریکا و اسرائیل، مردم شریف ریگان در پیمان با رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، در مراسم عزاداری رهبر شهیدمان و در راستای حمایت از نیروهای مسلح، حضوری چشمگیر داشته‌اند و این حضور شبانه‌روزی در میادین و خیابان‌ها، نشان از عمق ولایت‌مداری و بصیرت مردم این دیار دارد.

فرماندار ریگان با تقدیر ویژه از صلابت، شکوه و عظمت حضور مردم، خاطرنشان کرد: حضور اقشار مختلف مردم، از جوانان و نوجوانان گرفته تا مجموعه‌های صنفی و خانواده‌ها، فضایی سرشار از همدلی و هم‌افزایی را در شهرستان به وجود آورده است.

آبیار، در ادامه به تلاش دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان در کنار مردم اشاره کرد و گفت: میزهای خدمتی در این تجمعات و مراسمات برپا شده تا مردم بتوانند مطالبات خود را به راحتی با مسئولین در میان گذاشته و راهکارها و راه حل‌های ارائه شده توسط مسئولین در اسرع وقت به دغدغه‌هایشان رسیدگی کند.

وی افزود: مسئولین اداری شهرستان ریگان نیز پا به پای مردم در کنار آنان حضور داشته و این روند ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تا هر زمان که نیاز باشد و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولین نظام بر حضور در صحنه باشد، مردم شهرستان ریگان در راستای حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته، در کف خیابان‌ها حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6836089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها