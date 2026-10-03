وعده یافتن اموال مسروقه توسط رمالان کلاهبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نیکنام با اشاره به ضرورت حفظ اطلاعات خانوادگی و هویتی افراد گفت: برخی افراد با مشکلات قضایی یا خانوادگی مواجه هستند که باید این مسائل را از مسیرهای رسمی و قانونی پیگیری و برطرف کنند.

وی افزود: در جامعه افرادی نیز حضور دارند که با اطلاع از مشکلات مردم و سوءاستفاده از شرایط آنها، تحت عناوینی مانند رمالی و دعانویسی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: مردم برای رفع مشکلات خود باید به متخصصان همان حوزه مراجعه کنند و از پرداخت هزینه‌های هنگفت به رمالان و دعانویسان که وعده حل مشکلات می‌دهند، خودداری کنند.

نیکنام با اشاره به پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده در پی شکایت از برخی رمالان و دعانویسان گفت: مراجعه به این افراد تأثیری در رفع مشکلات، یافتن اموال مسروقه یا بازگرداندن مهر و محبت خانوادگی ندارد و در نهایت ممکن است سرمایه افراد را از بین ببرد.

وی بر ضرورت صیانت مردم از اطلاعات شخصی و خانوادگی تأکید کرد و گفت: شهروندان نباید اطلاعات هویتی و خانوادگی و جزئیات مشکلات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس و سودجو قرار دهند.