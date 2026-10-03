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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

زورآوند: ناپایداری جوی کرمانشاه تا چهارشنبه ادامه دارد

زورآوند: ناپایداری جوی کرمانشاه تا چهارشنبه ادامه دارد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم ناپایداری جوی تا چهارشنبه و احتمال رگبار پراکنده، رعدوبرق و غبارآلود شدن نواحی مرزی خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی در منطقه، اظهار کرد: این وضعیت تا روز چهارشنبه در استان ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات با وزش باد، افزایش ابر و رگبارهای پراکنده همراه می‌شود.

وی افزود: احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بیشتر است و نیمه غربی و نواحی مرکزی استان در این مدت بیشتر تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: رگبارهای پیش‌بینی‌شده در برخی نقاط ممکن است با رعدوبرق نیز همراه شود و لازم است شرایط جوی در این مناطق با توجه بیشتری دنبال شود.

زورآوند خاطرنشان کرد: تقویت جریان‌های غربی در روز سه‌شنبه می‌تواند موجب غبارآلود شدن کم‌وبیش هوای نواحی مرزی استان شود و این وضعیت در برخی ساعات قابل انتظار است.

وی درباره روند دمای هوا نیز گفت: میانگین دما امروز شنبه و امشب در بیشتر نقاط استان کاهش می‌یابد، اما طی روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه افزود: در دو روز پایانی هفته با تضعیف شرایط ناپایدار، به‌جز افزایش دما، پدیده جوی قابل توجه دیگری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

کد مطلب 6966292

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